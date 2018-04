LIVE TELEKOM SPORT BARCELONA ROMA (ora 21:45). LIVE STREAM ONLINE VIDEO LIGA CAMPIONILOR

LIVE TELEKOM SPORT BARCELONA ROMA. LIVE STREAM ONLINE VIDEO LIGA CAMPIONILOR. Barcelona primeşte vizita italienilor de la Roma după triumful în faţa lui Chelsea din optimile de finală. Ernesto Valverde, antrenorul celor de la Barcelona, le-a reamintit adversarilor care este principalul atu al echipei sale: "Messi e unic în lume, unic în istoria fotbalului". "Ajungând aici am demonstrat că am reușit ceva important. Barcelona are o mentalitate extraordinară, ceea ce trebuie să arătăm și noi. Trebuie să jucăm fără complexe și să le dăm cât mai puține oportunități. Trebuie să jucăm ceea ce știm și să nu ne fie frică când avem posesia balonului", a spus Eusebio Di Francesco înainte de BARCELONA - ROMA LIVE STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM SPORT.

Meciul BARCELONA - ROMA va fi arbitrat de Danny Makkelie, ajutat de asistenţii Mario Diks şi Hessel Steegstra, de adiţionalii Kevin Blom şi Kamphuis Jochem, şi de rezerva Jan de Vries (toţi din Olanda).

BARCELONA ROMA LIGA CAMPIONILOR. Echipele probabile

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta - Dembele, Messi, Suarez

AS Roma: Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Strootman, De Rossi, Nainggolan - El Shaarawy, Dzeko, Perotti.

TELEKOM SPORT transmite, de la ora 21:45, BARCELONA ROMA LIVE STREAM ONLINE VIDEO.