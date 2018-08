Carmen Dan, scuze după protestele din 10 august: Cinci jandarmi sunt cercetaţi pentru abuz, 21 de dosare penale pentru violenţe LIVE

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a prezentat, duminică, scuze, tuturor celor care au avut de suferit în urma violenţelor de la protestul din 10 august - atât civili, cât şi militari. "Încep prin a prezenta scuzele mele tuturor celor care au avut de suferit în urma violenţelor de săptămâna trecută, fie ei civili sau militari", a declarat Carmen Dan, la sediul MAI.

Carmen Dan a vorbit duminică seară şi despre evoluţia scandalului după intervenţia jandarmilor la mitingul din 10 august, prezentând filmul evenimentelor din acea seară, cu tot cu greşelile din partea autorităţilor. Ministrul de interne a anunţat 21 de dosare penale, dintre care trei cu autor necunoscut; cinci cazuri de abuzuri împotriva unor persoane care nu erau paşnice, o schimbare imporantă de atitudine faţă de declaraţiile făcute imediat după mitingul diasporei.

"Nu am ce să-mi reproşez, am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de Interne responsabil. (...) Dacă în urma verificărilor sau în urma sesizărilor vor reieşi şi astfel de aspecte, bineînţeles că se vor lua măsurile legale. Eu nu am încurajat niciodată nicun fel de abuz”, a declarat Carman Dan imediat după mitingul din 10 august, care a precizat că „rămâne de actualitate” ce a declarat sâmbătă.

Ea spus că a auzit "foarte multe invenţii care nu pot fi numite ştiri" despre faptul că ar fi constituit diverse celule, diverse comitete.

"Eu cred că sunt unii care-şi doresc cu orice chip să scape de ministrul de Interne şi de Guvern. Zic să rămînem într-o stare de normalitatre. Ce am declarat atunci susţin şi acum, până la urmă sunt acele verificări care se vor face, sunt la dispoziţia organelor de anchetă, chiar îmi doresc ca acestea să-şi facă treaba şi să stabilească în ce mod ministrul şi-a exercitat competenţele plecând de la ideea pe care am susţiut-o şi cu ocazia ieşiiri mele de sâmbătă, că nu mi-am depăşit în nciun fel competenţele legale iar Jandarmeria şi-a coordonat toată intervenţia în piaţă sub supravegherea unui procuror mlitar care a fost în piaţă", a afirmat săptămâna trecută Carmen Dan.

Între timp, la Parchetul Militar Bucureşti au fost înregistrate, până duminică, 291 de plângeri din partea persoanelor care au care au avut de suferit în urma intervenţiei jandarmilor la protestul din 10 august, au declarat pentru AGERPRES oficiali din Parchetul General.



De asemenea, procurorii militari au audiat, până în prezent, 127 de persoane.



Începând de luni, audierile în acest dosar vor fi efectuate la sediul Parchetului General.