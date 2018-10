Liviu Dragnea: "Adrian Ţuţuianu nu a intrat pe coş în birou. Foarte bine că este dat în judecată"

România TV a difuzat, joi seara, noi înregistrări cu Adrian Țuțuianu! Vicepreședintele PSD a fost înregistrat când spunea că PSD a dat două milioane de euro la Antena 3 pentru ca opozanții lui Liviu Dragnea din partid să nu mai fie primiți în emisiunile televiziunii de știri. Vineri, conducerea postului a anunțat că îl dă în judecată pe Țuțuianu și că îi cere două milioane de euro despăgubiri.

"Nu am avut întâlnire nici cu domnul Țuțuianu, nu a intrat pe coș în birou. Nu există niciun fel de adevăr în această minciună. PSD nu a dat, nu a alocat, nu a plătit niciunei instituții de presă două milioane de euro pentru a susține pe cineva, pentru a bloca pe cineva. E foarte bun demersul Antena 3, de a-l da în judecată. E o afirmație foarte gravă și trebuie dovedită. Nu te poți juca cu astfel de afirmații. Nu trebuie să ne batem între noi, să ne jignim. Eu nu am participat la astfel de întâlniri în care să se discute în astfel de termeni, să ne jignim între noi, să ne batem. Cine face astfel de afirmații (n.r. securiști în partid) să aducă și probe! Nu eu iau măsuri în PSD. Chiar dacă domnul Țuțuianu are o părere foarte proastă despre colegii din CEX, acolo se poartă discuții foarte lungi și se iau mărusi în urma unui vot. Nu înseamnă că cineva care a spus ceva nu e vinovat. Eu nu depun plângere împotriva lui Țuțuianu. Eu nu vreau să intru în zona de semnatari de plângeri penale. Plângeri penale am primit destule.”, a spus Liviu Dragnea.