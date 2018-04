Liviu Dragnea: Dacă Ionuţ Lupescu va fi ales preşedinte al FRF, atunci va avea toată susţinerea mea

Întrebat dacă a discutat cu Ionuţ Lupescu sau cu actualul preşedinte al FRF, Răzvan Burleanu, despre alegerile de la forul fotbalistic intern, Dragnea a răspuns: "Singurul om cu care am vorbit a fost Ionuţ Lupescu. A fost singurul care m-a căutat acum o lună şi jumătate sau chiar două luni, mi-e greu acum să stabilesc exact perioada, şi mi-a spus despre intenţia sa de a candida. Mi-a prezentat elemente din programul lui şi i-am spus că dacă va fi ales preşedinte al federaţiei, atunci va avea toată susţinerea mea".



Dragnea a adăugat că dacă ar vota la alegerile de miercuri ar şti pe cine să aleagă.



"Nu pot să spun în acest interviu că susţin pe cineva pentru că nu ar fi corect din partea mea, dar dacă aş fi acolo ştiu cum ar trebui să votez", a afirmat el.



Întrebat cum ar vota, şeful Camerei Deputaţilor a răspuns: "V-am spus că singurul om cu care am discutat este Ionuţ Lupescu. Este nevoie de o schimbare profundă în modul de abordare a fotbalului de către noua conducere a Federaţiei Române de Fotbal. Mi-aş dori ca viitoarea conducere a FRF să reuşească să ne reaprindă, nouă, microbiştilor, speranţa".



Liviu Dragnea a precizat că nu a semnat nicio hârtie de susţinere a lui Răzvan Burleanu la alegerile de la FRF. El a comentat astfel informaţiile potrivit cărora persoane din echipa actualului şef de la Casa Fotbalului ar fi mers prin ţară, în campanie electorală, şi ar arătat un document de susţinere semnat de liderul PSD.



"Răspunsul meu este foarte simplu: nu am semnat nicio hârtie de susţinere pentru domnul Răzvan Burleanu! Nici nu aveam vreo competenţă să semnez aşa ceva, nici ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, nici ca preşedinte al PSD-ului şi atât mai puţin ca microbist. Ca microbist, nu pot să dau susţinere scrisă pentru actuala conducere a Federaţiei Române de Fotbal. Nici măcar verbală. Dacă s-a întâmplat acest lucru, mi se pare inadmisibil! Este un fals pe care-l folosesc şi ar fi un gest incalificabil. Dincolo de faptul că intră într-o zonă periculoasă", a explicat Dragnea.



La alegerile de miercuri de la FRF candidează pentru postul de preşedinte Răzvan Burleanu, Ionuţ Lupescu, Marcel Puşcaş şi Ilie Drăgan.