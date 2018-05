Liviu Dragnea, despre maşina fiului său: "Faptul că mi-a împrumutat maşina lui sper să nu genereze un dosar penal"

"Mașina mea a suferit un accident serios anul trecut, mi s-a spus că e daună totală și nu mai poate fi mașină...am zis domne, o să încercăm să o refacem, au muncit la service câteva luni de zile, e gata, am făcut o cursă cu ea, mai are probleme la computerul de bord, sper ca săptămâna viitoare s-o iau. L-am rugat pe fiul meu, și eu îi dădeam mașina, mi-a imprumutat mașina.

Nu m-am ferit, e o mașină cumpărată de el din dividende, a ales să rămână în țară, muncește, a avut perioade grele, acum le merge mai bine, e un tânăr care-și câștigă banii cinstit și prin muncă, fără să aibă apariții publice șamd. Faptul că mi-a împrumutat mașina lui sper să nu genereze un dosar penal", a declarat Liviu Dragnea, în exclusivitate la România TV.

Conform legislației în vigoare, cei care circulă cu ITP-ul expirat, riscă amenzi cuprinse între 900 și 2000 de lei. În acest caz, polițistul rutier va reține și certificatul de înmatriculare al autoturismului pe care-l va putea lua înapoi numai în cazul în care va face dovada unui ITP valabil, efectuat exclusiv la R.A.R.