Liviu Dragnea: În şedinţa CExN s-a discutat despre remaniere, dar nu şi despre evaluarea miniştrilor

"Eu sunt de acord cu ce am spus eu în mai multe rânduri anul trecut şi în ultimele două emisiuni din acest an. Am vorbit de câteva luni de zile de faptul că în luna ianuarie, după ce vom finaliza 2017, va trebui făcută o analiză a modului cum funcţionează în primul rând fluxul deciziei în interiorul ministerelor care generează întârzieri în ceea ce priveşte avizarea şi care sunt măsurile care ar putea face ca în 2018 actul de guvernare să fie şi mai bun decât a fost în 2017. Că poate fi una din măsuri o restructurare a Guvernului, am menţionat, că poate fi o remaniere a Guvernului, am menţionat-o şi pe asta, că poate nu e nici una nici alta şi se gândeşte fluxul de decizie administrativă în interiorul ministerului, poate să fie asta. Ceea ce s-a discutat astăzi este că de fapt vom face o discuţie, poate la Comitetul Executiv următor, trebuie să discutăm şi cu partenerii de la ALDE despre acest subiect, pentru că restructurarea Guvernului necesită un vot în Parlament", a spus Dragnea după şedinţa CExN, întrebat dacă este de acord cu o restructurare a Guvernului.

El a menţionat că nu s-a discutat despre o evaluare a miniştilor.

"Pentru aşa ceva e nevoie de o perioadă mai lungă, să se facă evaluare a activităţii fiecărui ministru. Sperăm să primim şi evaluarea făcută pentru secretarii de stat despre care care s-a vorbit la Suceviţa", a precizat Dragnea.

Dragnea a adăugat că din partea lui nu există tensiune între el şi premierul Mihai Tudose.