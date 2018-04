Liviu Dragnea l-a informat pe ministrul francez pentru Europa şi Afaceri Externe că Parteneriatul Strategic trebuie să fie revizuit

"Abordarea mea, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor şi al partidului de guvernământ, este foarte clară – trebuie să construim o relaţie specială între România şi Franţa, un parteneriat pe sectoare cheie – militar, economic, social şi cultural, care să ofere garanţia unei colaborări şi cooperări corecte şi oneste, bazate pe respect reciproc. I-am transmis domnului ministru Jean-Yves Le Drian un mesaj ferm cu privire la necesitatea de revizuire a Foii de Parcurs a Parteneriatului Strategic, al cărui conţinut să devină mai concret şi aplicat", a declarat Liviu Dragnea, potrivit unui comunicat de presă remis MEDIAFAX.



Un alt subiect al întrevederii a fost cel al aderării României la Spaţiul Schengen, preşedintele Camerei Deputaţilor folosind acest prilej pentru a reafirma importanţa pe care ţara noastră o acordă acestui obiectiv, în particular în circumstanţele actuale, în care România a demonstrat, prin abordarea pro-activă la nivel european, că are voinţa şi capacitatea de a asigura protecţia frontierelor externe ale UE la cele mai înalte standarde, reprezentând un real furnizor de securitate la nivel european. În acest sens, oficialul român a salutat viziunea franceză de reformare a spaţiului Schengen, menţionând, însă, că trebuie evitat ca aderarea României să devină un obiectiv în mişcare.



Şeful Camerei Deputaţilor şi oficialul francez au făcut o trecere în revistă a principalelor momente pe care cele două părţi le celebrează în acest an, cum ar fi aniversarea unui deceniu de la semnarea Declaraţiei de Parteneriat Strategic, lansarea sezonului România-Franţa, precum şi Centenarul Marii Uniri, eveniment la care Franţa a avut o contribuţie semnificativă, potrivit Mediafax.



În cadrul discuţiilor de joi de la Parlament, a fost evidenţiat rolul României ca stat al Francofoniei în Europa-centrală şi de est, identificându-se nevoia de noi proiecte care să se adreseze în primul rând tinerei generaţii şi care să consolideze parteneriatul lingvistic, fiind prezentată oportunitatea de a folosi nu doar expertiza franceză pentru pregătirea exercitării, de către România, a preşedinţiei Consiliului UE în 2019, cât şi a limbii franceze în structurile de lucru, în vederea creşterii gradului de utilizare al acesteia atât la nivel naţional, cât şi european.



O atenţie deosebită a fost acordată relaţiilor economice, subliniindu-se angajamentul ambelor părţi de a continua tendiţa pozitivă şi dorinţa de a diversifica domeniile de cooperare, inclusiv prin transferul de cunoştinţe de la instituţiile franceze în materia atragerii de fonduri structurale. Ministrul de Externe francez efectuează o vizită la Bucureşti în perioada 11-12 aprilie. El a avut întrevederi joi cu preşedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă, ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, dar şi cu Laura Codruţa Kovesi, procuror şef al DNA.