Liviu Dragnea: Mărirea pensiilor reprezintă o măsură necesară pentru societatea românească în ansamblul ei

"Noi am hotărât că trebuie să investim în bunăstare şi se poate găsi modelul prin care să se dezvolte şi mediul de afaceri, cu măsuri de relaxare fiscală care generează venituri în plus, şi în acelaşi timp să mărim şi pensiile, şi salariile. Mărirea pensiilor nu este, aşa cum se poate crede, o măsură folositoare pentru pensionari, este o măsură necesară pentru societatea românească în ansamblul ei, este în primul rând o garanţie pentru toţi care încă nu sunt pensionari. (...) Toţi cetăţenii români care muncesc să se gândească că orice măsură pe care noi o luăm pentru pensionari este valabilă şi pentru ei şi luăm măsuri cel puţin până în 2020 care să creeze un sistem de pensii stabil, solid şi care să nu mai lase niciun pensionar în zona de sărăcie şi niciun pensionar în situaţia în care să se gândească dacă mâine are bani de hrană, de plata facturilor sau de medicamente. (...) Medicamentele nu sunt opţionale", a arătat Dragnea.



Potrivit acestuia, PSD, de câte ori a fost la guvernare şi chiar şi în anumite situaţii când nu a fost la guvernare, a luat măsuri serioase, sustenabile, importante pentru a creşte veniturile pensionarilor şi pentru a le face o viaţă mai bună.



"Este o diferenţă de abordare între noi şi alte partide şi asta pleacă de la modul cum privim fiecare dintre noi această categorie socială. De multe ori, chiar dacă în general se abţin, îi mai ia gura pe dinainte şi vorbesc despre pensionari ca şi cum ar fi asistaţi sociali, uitând că această ţară a fost construită de către dumneavoastră, uitând mereu cât de mult vă datorăm noi şi cât de mult vă datorează toate generaţiile tinere şi mai puţin tinere. Nu am fi fost astăzi la nivelul de dezvoltare economică pe care îl are România dacă dumneavoastră atunci când aţi muncit n-aţi fi muncit cu foarte multă seriozitate, cu foarte multă pricepere pentru a construi, pentru a reconstrui România. (...) Chiar dacă suntem acuzaţi mereu - şi ăsta este un cuvânt greu - că PSD ar fi partidul pensionarilor, şi dacă ar fi aşa, ne-ar onora această expresie - da, este partidul care s-a gândit în permanenţă la situaţia pensionarilor, dar nu numai", a detaliat preşedintele PSD.



Liviu Dragnea le-a spus pensionarilor social-democraţi că "unii" consideră că nu mai trebuie să fie atât de mult îngrijiţi.



"Aduceţi-vă aminte o expresie crudă care a ieşit din guriţa cuiva cu funcţie înaltă acum mulţi ani de zile, când vorbea de ieşiri din sistem - asta arată cinismul care îi caracterizează în general, poate nu chiar pe toţi, pe reprezentanţii partidelor de dreapta. Ieşiri din sistem, adică pensionarii în viziunea lor sunt nişte cifre care trebuie analizaţi doar în urma unor analize pur statistice, fără să se gândească că aici este vorba de oameni, este vorba de milioane de oameni care au necazuri, suferinţe şi care aşteaptă ca societatea pentru care au muncit o viaţă să le întoarcă măcar o parte din respectul cuvenit. Şi din aceste motive şi din multe, da, PSD a fost, este şi va fi partidul care susţine fără ezitare o viaţă mai bună pentru pensionari. Şi trebuie să recunoască toţi colegii noştri că aici este vorba de o susţinere profundă, reciprocă între PSD şi pensionari şi vă mulţumim că în toate momentele noastre - şi electorale, şi neelectorale - am simţit susţinerea dumneavoastră serioasă şi asta ne dă mereu încredere şi putere să continuăm lucrurile bune pe care le-am început, chiar dacă ele deranjează unele categorii, grupuri din interese", a arătat liderul PSD.



El a amintit că evoluţia punctului de pensie a fost una ascendentă.



"Punctul de pensie a fost majorat, aşa cum am spus în campania electorală. Să nu uităm că atunci când am preluat guvernarea era 871,7 lei iar peste o lună şi ceva, 1 iulie, va fi 1.100 de lei. Este o creştere de 26,2%, din ceea ce ştim noi, se pare că este cea mai mare creştere realizată într-un asemenea interval de timp şi creşterea punctului de pensie va continua, aşa cum am spus în programul de guvernare. Într-o guvernare de tristă amintire a celor de dreapta, punctul de pensie a rămas mult timp la nivel de 730 de lei. Probabil ca un fel de răzbunare pentru cei care conduceau atunci, generată de supărarea că CCR a declarat neconstituţională măsura de tăiere cu 15% a pensiilor. (...) Ne tot spuneau în permanenţă că nu sunt bani, ca şi cum România, când ei guvernarea era blocată, erau trase obloanele şi nu se mai producea nimic. De ce tot timpul când PSD ajunge la guvernare găseşte bani? De fapt nu-i găseşte, că nu se culeg din pom, sunt administraţi mai bine, adoptă măsuri care să crească şi baza de impozitare, şi veniturile, şi investeşte în bunăstare", a subliniat Liviu Dragnea.



Preşedintele PSD a anunţat că vor continua creşterile de pensii. "Nu există niciun fel de risc ca să nu existe bani pentru plata pensiilor. (...) Nu există niciun fel de risc ca bugetul de pensii să nu aibă banii suficienţi pentru pensii. (...) 2017 a fost un an plin de minciuni", a adăugat el.