Liviu Dragnea, detalii despre tentativa de asasinat: M-au urmărit, m-au blocat în trafic două maşini. Nu cred că Soros a fost implicat

"La câteva zile după câştigarea alegerilor am început să primesc ameninţări prin tot elul de mijloace şi erau pline de violenţă. Aceste ameninţări scrise, destul de voalate la început, de la ameninţări fizice, apoi la ameninţări cu moartea. Cred că erau conturi, adrese false. După care au început să devină descriptive. Cum o să fiu eu ucis, ce va păţi familia mea, apropiaţii mei. Ideea era că eu trebuia să dispar pur şi simplu.

Nu am dat importanţă prea mare, am zi că e furia pierderii alegerilor, numai că în luna martie această presiune a început să crească şi s-o simt din ce în ce mai agresiv. În a doua parte a lunii martie am început să simt cum sunt privit cu o anumită insistenţă, că sunt filat, că sunt urmărit. Cu timpul am început să observ indivizi care mă priveau cu insistenţă care făceau tot posibilul să se asigure că eu îi văd. Tot timpul erau alţi indivizi, făceau gesturi, treceau degetul pe lângă gât. În câteva situaţii i-am arătat şi iubitei mele, Irina, şi mi-a confirmat că şi ea e urmărită prin magazine.

În aprilie, într-o seară eram în spaţiu public erau patru indivizi spre locul în care mă aflau, un spaţiu public, eram într-un restaurant. S-au apropiat la câtiva metri de mine, unul dintre ei a făcut semn cu mână, unul a vorbit cu cineva la telefon, apoi a închis şi au plecat. La câteva seri, într-o noapte eram pe o străduţă îngustă în zona 13 septemnrie, au venit două maşini, una în faţă, una în spate şi au încercat să mă blocheze, dar am reuşit să scap. Era clar că se făcea o presiune asupra mea. Atunci am început să mă gândesc dacă să fac plângeri", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Liderul PSD a ţinut să precizeze că "nu cred că Soros a fost implicat".

Şeful PSD a detaliat de ce nu a apelat la instituțiile statului pentru a face plângere că a fost amenințat sau că a fost ținta unei tentative de asasinat.

” Nu am apelat la ele pentru că nu am avut încredere. M-am gândit dacă să vorbesc cu instituții ale statului atunci, mă gândesc și acum, că puteam să mă adresez unora care nu erau străini de asta. Am vorbit pentru că mie nu mi-e teamă nici de moarte, nici de altceva, dar acum sunt amenințări împotriva copilului meu. Ca să nu existe nicio confuzie, chiar dacă am o părere foarte proastă despre acest om (n.r, Soros), nu cred că are o implicare în această chestiune. (...) Un prieten străin mi-a spus că acei patru indivizi au avut această misiune, iar cele două mașini nu aveau numere de înmatriculare. Nu vreau să îl implic mai mult, atâta timp cât nu am făcut nicio sesizare. Important este că de atunci nu s-a mai întâmplat așa ceva. Am inclusiv în perioada asta o mașină care merge după mine. După irina merge o mașină, a fost la țară, chiar a mers în satul respectiv. Eu nu am făcut aceste afirmații ca să cer opiniei publice să mă creadă. Eu am fost întrebat și am dat răspuns. Eu nu merg în instanță, nu fac o sesizare cuiva. Acesta a fost unul dintre principalele motive pentru că mi-ar fi pus aceleași întrebări.

Irina i-a văzut. Nu știu dacă ei voiau să meargă pe intimidare sau aveau lucruri serioase în intenție. ”, a spus Liviu Dragnea.

El a explicat că mai are o plângere penală depusă pe numele jurnalistului Mircea Marian, din 2017, la care nu a primit niciun răspuns.

”Eu aveam informația că s-a deschis un dosar. Informația asta poate să fie corectă sau nu, eu așa am auzit. Nu am dat foarte mare importanță faptului că s-a deschis un dosar și s-a clasat.

Dacă informația mea a fost corectă probabil că o instituție va spune, pentru că eu n-am sesizat pe nimeni. Eu n-am avut încredere să mă duc să fac nicio sesizare.

Vă dau un exemplu: eu i-am făcut o plângere, în 2017, domnului Mircea Marian și până astăzi nu am primit nimic. Păi însemna că fac degeaba. De ce să mai fac eu o sesizare la Parchet? Ei nu mi-au dat până azi niciun răspuns, nici că îi interesează, nici că îi interesează. De ce nu s-a întâmplat nimic cu acea sesizare pe care am depus-o eu la adresa domnului Mircea Marian? În momentul în care eu am făcut o plângere penală împotriva unui om care a făcut publică adresa mea și a incitat oamenii să vină peste mine și ei nu au făcut nimic, atunci ce încredere să mai am eu”, a declarat Liviu Dragnea.