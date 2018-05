Liviu Dragnea: Orban, unealta jalnică a lui Iohannis. Preşedintele i-a transmis premierului Dăncilă că va fi singura care plăteşte

"Asa cum am spus luni amenintarile au fost de tip mafiot si s-a dovedit ca ce am spus a fost adevarat. Asa fac mafiotii. Daca nu faci ce ti se spune actionează impotriva ta. L-a pus pe unealta jalnica, Orban. Am discutat cu Dancila si mi-a spus ca presedintele Iohannis i-a spus sa colaboreze doar cu dumnealui si sa se rupa de partid, altfel o sa fie singura care plateste. Are interese pur personale. E o actiune brutala de prelaure a puterii. Este o dorinta de a prelua guvernarea intr-un mod nelegitim cum de altfel a mai facut in 2015.

Nu vom sta cu mâinile în sân. E un atac violent împotriva ordinii constituționale care nu va rămâne așa. Orban a comis o infracțiune când a depus plângerea, se pedepsește cu închisoare. Nu fac o plângere penală, vă spun în ce poziție s-a pus acest individ. Orice funcționar care se va implica în asta e pasibil de închisoare.

Tot acest plan are în vedere destabilizarea României. Nu putem să stăm toţi spectatori în faţa unui om care e în stare să arunce în aer această ţară doar pentru că primul ministru nu a acceptat să îi devină o slugă credincioasă.



Premierul nu e o femeie lașă. Tot ceea ce e scris în acea mizerie conține date inexacte. Nu a fost emisă vreo informație inexactă președintelui. Nu poți să vorbești despre uzurpare de calități oficiale, când premierul merge în vizită în Israel. E o făcătură, speră că poate un procuror din statul paralel inițiază ceva. Dacă au decis să intre pe acest câmp, le urmăm bun venit. Klaus Iohannis e beneficiarul statului paralel și se simte confortabil. Se simte confortabil cu cele 6 case, că a furat case, se simte confortabil în urma plângerii penale pe care a făcut-o un jurnalist pentru că a făcut-o la un parchet unde are susținere totală. Adevărul va ieși la iveală, s-a declanșat o forță a adevărului și lucrurile vor fi puse pe făgașul normal, în România”, a spus Liviu Dragnea la România TV.

