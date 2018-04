Liviu Dragnea: Premierul Dăncilă l-a informat pe preşedintele Iohannis că merge în Israel

"Domnul preşedinte Iohannis a ştiut că dna prim-ministru merge în Israel, nu a aflat din presă. Deci a început să spună multe neadevăruri. (A ştiut - n.r.)de la dna prim-ministru. Mie mi-a spus dna prim-ministru astăzi (joi - n.r.) că l-a informat pe preşedintele României că merge în Israel", a declarat la Antena 3 preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, potrivit Mediafax.

El a mai spus că anunţul său privitor la mutarea ambasadei României la Ierusalim se referea doar la intenţie.

"Eu nu am spus niciodată că eu sau Guvernul a decis şi că ambasada s-a şi mutat. Eu m-aş fi aşteptat de la preşedintele republicii, aşa cum am auzit că-şi spune începând de astăzi, să se uite întâi pe memorandumul aprobat de Guvern. Acolo se vorbeşte într-adevăr de intenţia de a se muta ambasada, intenţie pe care eu o sprijin fără echivoc şi fără ezitare, dar după o consultare serioasă cu toate instituţiile din România care au competenţe în domeniu şi cu Preşedinţia. Binenţeles că preşedintele nu a vrut să vadă memorandumul şi a şi ieşit cu o declaraţie foarte violentă împotriva acestei intenţii. Am auzit tot felul de consideraţii, tot felul de alegaţii despre politica externă", a declarat la Antena 3 preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.

El a mai spus că nu există în Constituţia României în care să se spună că preşedintele are atribut exclusiv pe politica externă.

"Nu am avut şi nu o să am niciodată înţelegeri secrete cu nimeni. (...) Eu nu am nevoie şi nu mă obligă nimeni să cer aprobarea preşedintelui României să merg într-o vizită oficială atunci când primesc o invitaţie", a mai spus preşedintele Camerei Deputaţilor.

El a mai spus că, cel mai târziu în luna iulie, va fi organizată, la Bucureşti, o şedinţă comună a guvernelor României şi Statului Israel.

"Nu este o temă internă (mutarea ambasadei României la Ierusalim - n.r.). Dimpotrivă, e globală. România are şansa să aibă o voce importantă şi are şansa să joace un rol important în acest moment istoric, pe care România o poate folosi sau nu, ori se poate ascunde în spatele unora sau altora, ca să vedem ce spun unii sau alţii", a mai spus Liviu Dragnea.