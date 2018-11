Dragnea: Nicio companie nu mi-a plătit ce s-a realizat în vreo proprietate a mea. DNA ar trebui să verifice documentele Rise Project

După apariția ultimelor documente despre Tel Drum, Liviu Dragnea neagă că ar avea o legătură cu Petre Pitiș și Mugur Ghiorghiaș.

"Cu Petre Pitiș și Mugur Ghiorghiaș nu m-am mai văzut de 10-15 ani. Eu bănuiesc că toate conturile mele sunt verificate cu lupa", a spus Dragnea.

Liderul PSD precizează că că nicio companie nu i-a plătit ceva din ceea ce s-a realizat pe vreo proprietate a sa.

"Pozele, unii le ţin pe tabletă, alţii le ţin sub pernă, habar n-am, nu mă interesează de unde sunt făcute, cum sunt capturate şi cum au ajuns acolo. În ceea ce priveşte celelalte informaţii, (...) Tel Drum-ul sau niciodată o companie nu mi-a plătit nimic din ceea ce s-a realizat în vreo proprietate de-a mea. Niciodată. (...) Nu am niciun majordom. (...) Am înţeles că acolo este vorba de speţa unui credit foarte mare. Nu am aşa ceva", a afirmat Dragnea.

Preşedintele PSD a mai spus că DNA ar trebui să verifice documentele Rise Project.

În ceea ce priveşte documentele publicate de Rise Project, potrivit cărora fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, i-a trimis un mail lui Petre Pitiș în care îi cerea bani, liderul PSD spune că DNA ar trebuie să facă verificări.

"Dacă sunt mail-uri între ei să fie sănătoși, să le explice. Eu nu am niciun mail cu Petre Pitiș. Dacă acele documente sunt reale, eu sunt absolut convins că în această speţă, dacă nu cumva au plecat din DNA în Teleorman documentele, dar eu nu cred că DNA a făcut aşa ceva, atunci trebuie să investigheze", a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat de ce nu demisionează ca urmare a presiunilor pe care le acuză de multă vreme, liderul PSD a spus: "pentru a nu pune în pământ și bloca niște obiective majore asumate în 2016. Se pare că partidul consideră altfel, că trebuie să ducem la capăt ce am stabilit. Discuțiile cu colegii m-au făcut să decid că aceste lucruri trebuie duse până la capăt. Nimeni nu cred că are inconstiența mea să se lase ciuruit".

Rise Project a intrat în posesia unor documente importante, pe care DNA nu le-a găsit la percheziţiile de la Tel Drum, dar peste care a dat un sătean din Teleorman.

Valiza conţine un hard negru cu 63 GB de conţinut din computerul unui om important de la Tel Drum, mii de facturi, acte constitutive de firme-fantomă, extrase de cont, sau documente ale unor interpuşi. Totodată, sunt salvate 54.710 mailuri şi ataşamentele de pe adresa de serviciu.

În valiză mai există o tabletă din 2010 care i-a aparţinut directorului general Tel Drum, Petre Pitiş şi peste 1000 de fotografii din excursii exotice cu anturajul, întâmplări din firmă şi momente de familie.

