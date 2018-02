Liviu Pleşoianu, scrisoare deschisă lui Tudorel Toader. "Aţi pierdut şansa de a fi un erou"

Liviu Pleşoianu îi transmite lui Tudorel Toader că a pierdut şansa de a fi un erou odată cu refuzul cererii de revocare din funcţie a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

"Domnule ministru Toader, şansa de a fi un erou aţi pierdut-o anul trecut, în luna martie, când aţi considerat că nu e "oportun" să cereţi revocarea din funcţie a distinsei sufrageriste. De mai mult de 13 ani, în sufrageria "Românica" (vorba renumitului procuror PORTOCALĂ, de la "unitatea de elită DNA Ploieşti") se decide cine are voie şi cine nu are voie să iasă preşedinte, cine are voie şi cine n-are voie să fie om politic, cine are voie şi cine n-are voie să fie om de afaceri. În general, în generalisima sufragerie "Românica" se decide tot, indiferent de majorităţi, de vot, de voinţa covârşitoare a acestui popor. Că se face asta cu sprijin de afară – ţine de evidenţe... Trebuie să fi aterizat de mai puţin de două minute pe Terra ca să nu înţelegi exact cum funcţionează mecanismul de control în România şi asupra României... Însă acest lucru a fost posibil în primul rând din cauza impotenţei instituţionale sau chiar a complicităţii celor care au avut şi care au, cel puţin teoretic, puterea-n pix!", a scris Liviu Pleşoianu, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Tăriceanu, reacţie neaşteptată legată de situaţia DNA. Ce spune despre revocarea lui Kovesi

Deputatul PSD precizează că nu era nevoie ca Kovesi să încalce Constituţia României pentru ca Toader să ceară revocarea sa: "Nu, săvârşise deja distinsa suficient cât pentru 138 de revocări. Aţi cerut totuşi, aflându-vă la conducerea ministerului aşa-zisei Justiţii, revocarea papesei din sufragerie măcar după Decizia CCR? Nu, cum să faceţi una ca asta!? Blasfemie! Era nevoie să apară informaţii despre prezenţa divinei făpturi în generalisima sufragerie a lui Oprea pentru ca ministrul Justiţiei să realizeze că diafanele aripi ale prea-purei zeităţi sunt scufundate integral în mlaştina aranjamentelor politice? Nu, milioane de români ştiau deja asta de mai bine de 10 ani. Aţi considerat necesar să o chemaţi la discuţii pe celesta apariţie pentru a afla cu ce anume se ocupa la Oprea-n living? Nu, cum să faceţi asta! Sacrilegiu! Sfânta Inchiziţie, "să vină să ne ia", fie şi doar de-om fi gândit aşa!".

Tudorel Toader va prezenta Parlamentului un raport de la Ministerul Public. Ce spune despre DNA

Liviu Pleşoianu afirmă că şefa DNA ar fi trebuit să demisioneze după ce s-a aflat unde a fost în noaptea alegerilor prezidenţiale din 2009.

"Ar fi trebuit să demisioneze în secunda doi providenţiala după ce s-a aflat pe unde sălăşluia în noaptea alegerilor din 2009? Evident că da. O va face vreodată? Evident că nu. Dacă ar fi fost capabilă de o atare minimă morală, nu şi-ar fi deplasat din start serafica fiinţă la cina cea de taină din sufrageria <>. Ar fi trebuit să cereţi revocarea din funcţie a IMACULATEI în momentul în care aceasta a decis să aşeze tacticos, la toaletă, în locul special amenajat, hârtiile oficiale prin care i se solicita prezenţa la audierile Comisiei parlamentare de anchetă? Sigur că ar fi trebuit", a susţinut Liviu Pleşoianu.

Ministrul Justiţiei a declarat, recent, că, în luna februarie, va prezenta în Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public, Tudorel Toader precizând că DNA este parţial eficientă, parţial nu, referindu-se, printre altele, la achitări.