Modificări importante la legea Educaţiei, anunţate de ministrul Liviu Pop. Ce schimbări sunt preconizate

Liviu Pop a fost prezent vineri, la Constanţa, la o întâlnire cu inspectorii şcolari generali din mai multe judeţe, cu manageri ai şcolilor şi cadre didactice.

El a spus că în cazul profesorului de Religie de la Copşa Mică nu poate anticipa se va finaliza ancheta, apreciind că este un caz greu. "Sunt mai multe măsuri pe care ...nu pot să vă spun acum care va fi finalul anchetei de la Sibiu. Este un caz greu, dar sunt convins că alături de colegii mei putem să rezolvăm, modificând Legea Educaţiei Naţionale în aşa fel încât un profesor care este exclus din învăţământ să nu mai poată intra în sistem o perioadă de timp. Astăzi, dacă avem o situaţie de violenţă în şcoală a unui cadru didactic, vine la concurs în toamnă şi poate să ocupe acel post pentru că nu are nicio interdicţie, Codul Muncii spune că dreptul la muncă este unul garantat", a afirmat ministrul, potrivit news.ro.

El a spus că ministerul ar fi putut afla despre acest caz de joi, şi nu vineri dimineaţă, dacă ar fi fost o comunicare între diriginta clasei respective şi conducerea şcolii.

Profesor de religie, filmat în timp ce se masturba în clasă. Poliţia şi Parchetul fac anchetă. Ministrul Educaţiei i-a cerut demisia

Liviu Pop a mai fost întrebat şi ce măsuri va lua ministerul pentru combaterea cazurilor de violenţă în şcoli, cel mai recent înregistrându-se la Călan, acolo unde un elev îşi acuză învăţătoarea că l-a lovit în cap. "Strategia privind combaterea violenţelor în şcoală este în implementare, trebuie updatată ori de câte ori apare o situaţie de genul acesta. Am redus în ultimii trei ani cu peste 60 la sută cazurile de violenţă, mai avem mult de făcut din punctul acesta de vedere, fapt pentru care avem un set de măsuri pe care le luăm zi de zi, în aşa fel încât să eliminăm pe cât posibil către zero toate aceste cazuri izolate de violenţă şcolară", a spus Liviu Pop.

El a mai fost întrebat dacă este oportună interzicerea telefoanelor mobile în timpul orele de curs, în condiţiile în care elevii pot filma astfel de derapaje sau acte de violenţă ale cadrele didactice, ministrul spunând că telefoanele nu sunt interzise în totalitate în şcoală. "Nu sunt interzise telefoanele în unitatea şcolară. Cu acordul cadrului didactic se pot chiar folosi aceste telefoane, inclusiv în procesul instructiv-educativ. Strategia privind combaterea violenţei în şcoală are şi alte elemente care vor fi introduse în perioada următoare, în aşa fel încât să nu mai avem nevoie ca un elev sau un profesor să filmeze acte de violenţă, să avem alte metode mult mai clare", a explicat ministrul.

Întrebat care ar fi aceste metode, Liviu Pop a afirmat: "Supravegherea video, consilierea, prezenţa unui cadru didactic suplimentar, a unui părinte, sunt foarte multe lucruri care se pot face".

Liviu Pop spune că noua lege a educaţiei trebuie să aibă cel mult 100 de articole, acum având 365

Ministrul Liviu Pop consideră că noua lege a educaţiei ar trebuie să aibă cel mult 100 de articole, acum având 365, iar ceea ce reprezintă legislaţie secundară să fie adoptat prin Hotărâre de Guvern sau prin ordin de ministru, în prezent un articol din legea Educaţiei putând fi modificat doar printr-o lege adoptată de Parlament sau prin Ordonanţă de Urgenţă. Pop susţine că jumătate din legea educaţiei s-a modificat în ultimii şase ani.

Ministrul Educaţiei a fost prezent vineri la Constanţa, unde a participat la o întâlnire cu inspectori şcolari generali din mai multe judeţe, cu manageri ai unităţilor şcolare şi cadre didactice, el spunând într-o conferinţă de presă că le-a transmis celor prezenţi să vină cu propuneri legate de noua lege a educaţiei.

"I-am rugat să vină cu propuneri vizavi de noua lege a educaţiei naţionale, acel proiect de lege pe care în septembrie vrem să-l înaintăm Parlamentului României, o lege pe care Academia Română s-a angajat că o concepe alături de Administraţia Prezidenţială, Ministerul Educaţiei şi toate celelalte entităţi", a spus ministrul.

El consideră legea trebuie să aibă cel mult 100 de articole, faţă de 365 câte sunt în prezent şi că tot ceea ce este legislaţie secundară să fie adoptat prin Hotărâre de Guvern sau ordin de ministru.

"Avem astăzi 365 de articole din legea Educaţiei Naţionale şi vreo 1.500 de alineate. Dacă vrem să modificăm un articol din legea educaţiei că vedem că nu e bun, trebuie să facem sau lege în Parlament sau Ordonanţă de Urgenţă. Dacă vine un ministru şi spune că nu mai avem nevoie de calificative la nivelul primar, dau un exemplu, e nevoie de proiect de lege. (...) Dacă vrem să nu mai dăm note la educaţie fizică, doar admis sau respins, trebuie să venim cu lege în Parlament, pentru că scrie în legea Educaţiei. Adică să fie o lege care să aibă cel mult 100 de articole şi în care tot ceea ce este legislaţie secundară să fie adoptat la nivel de hotărâre de Guvern sau prin ordin de ministru", a precizat Liviu Pop.

El spune că jumătate din legea Educaţiei s-a modificat în ultimii şase ani.

"E prea detaliată, s-a modificat jumătate din ea în şase ani de zile. Jumătate din legea educaţiei naţionale s-a modificat în şase ani, ce să mai înţeleagă copilul ?" , a mai spus ministrul.

Ministrul Educaţiei: Se lucrează la o HG pentru diferenţierea costului standard per elev pentru mediul rural şi liceele vocaţionale

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, spune că se lucrează la o Hotărâre de Guvern pentru diferenţierea costului standard per elev, astfel încât învăţământul să funcţioneze la parametri optimi indiferent dacă elevul se află într-o şcoală din mediul rural sau din mediul urban. El spune că trebuie luate măsuri în aşa fel încât să fie ridicată calitatea învăţământului şi să fie create condiţii egale de educaţie pentru toţi elevii.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

"Vom diferenţia costul standar per elev în mediul rural şi în acelaşi timp vom diferenţia costul standard per elev pentru liceele vocaţionale, artă şi sportiv. Nu putem să punem la pachet acelaşi cost standard cu profil diferit. În mediul urban avem 600 de unităţi şcolare care funcţionează sub numărul prevăzut de lege şi acolo, alături de administraţia locală, lucrăm la eficientizarea costurilor pentru că nu se justifică întotdeauna să funcţioneze o grădiniţă cu 100 de elevi sau o şcoală cu 200 de elevi când peste drum este un liceu cu o mie de elevi", a afirmat ministrul, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa.

El a precizat că experţii lucrează la această diferenţiere a costului standard per elev, spunând că sunt probleme în mediul rural, unde sunt şcoli sub numărul de elevi prevăzut de lege.

"Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, alături de experţii din Ministerul Educaţiei şi inspectoratele şcolare, lucrează la această diferenţiere a costului standard pentru că vedem astăzi că probleme financiare de funcţionalitate există în mediul rural, unde sunt şcoli sub numărul de efectiv prevăzut de lege. Dar sunt şi comunităţi rurale, să nu aruncăm anatema pe toate şcolile din rural, unde numărul de elevi este peste cel minim prevăzut de lege şi unde nu sunt probleme de finanţare", a explicat Liviu Pop.

Ministrul consideră că flexibilizarea acestui cost standard per elev trebuie să ducă la funcţionarea învăţământului la parametri optimi indiferent de zona în care învaţă elevul.

"Adică, o flexibilitate a acestui cost standard în aşa fel încât să funcţioneze învăţământul la parametri optimi, indiferent dacă elevul se află într-o şcoală din mediul rural, mediul urban sau chiar în interiorul mediului urban unde există diferenţe poate între şcoala de centru şi şcoala de cartier. Avem în România două milioane de copii în urban şi un milion de copii în mediul rural, aceasta este radiografia sistemului de învăţământ din România şi trebuie să luăm măsuri în aşa fel încât, pe de o parte, să ridicăm calitatea, iar, pe de altă parte, să creăm condiţii egale de educaţie pentru toţi elevii", a susţinut el.

Liviu Pop a participat, vineri, la Colegiul Naţional Pedagogic Constantin Brătescu din Constanţa, la o întâlnire a inspectorilor şcolari generali şi a inspectorilor şcolari generali adjuncţi cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei. La discuţii au fost prezenţi inspectori din Constanţa, Brăila, Tulcea, Ialomiţa, Giurgiu, Galaţi, Buzău, Ilfov, Călăraşi, Bucureşti, manageri ai unităţilor şcolare, cadre didactice, părinţi şi elevi.