Liviu Vârciu şi Anda Călin, primele declaraţii după ce şi-au botezat fetiţa: "Azi-noapte a plâns foarte mult"

"Puține emotii, deloc nu a plâns. A stat cuminte ca și familia, ca să nu zic ca și taică-su, se aseamănă cu familia, asta a spus părintele că e singurul copil pe care l-au avut în biserica care a zâmbit. Am avut emoții, dar am trecut peste ele. Pe 19 mai va fi petrecerea de botez, fetița face luna asta 6 luni și nu am vrut să mai așteptăm până atunci, de aceea am făcut acum ceva mai restrâns. Azi-noapte a plâns foarte mult fetița.", a declarat Liviu Vârciu,, potrivit Antena Stars.

Anda Călin a mărturisit că abia a putut să doarmă cu o seară înainte de eveniment, din cauza emoțiilor.

"Eu nu am dormit, asta vrea să spună. El îi face băiță, eu îi schimb scutecele. E o bucurie şi ne umple casa şi inimile fetița noastră.", a mai spus Anda Călin.

Fetița lui Liviu Vârciu și a Andei Călin, Anastasia Maria, s-a născut pe 26 septembrie 2017. Liviu Vârciu mai are o fată, de 14 ani, Carina.