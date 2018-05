Locuri în care, poate, nu ai făcut dragoste încă

Iata cateva locuri pe care daca nu le-ai incercat inca, trebuie s-o faci.

Masina de spalat. Daca stiai asta, inseamna ca stii totul despre sex

Masina de spalat produce mai multe vibratii decat orice alt aparat electrocasnic. Cand fundul tau se afla pe capac miscarea este transmisa de-alungul pelvisului transformandu-te intr-o adevarata masina de facut sex.

Fotoliul puf, ideal pentru sex

Acesta poate fi modelat dupa pofta inimii si te va ajuta mai mult decat ti-ai fi putut imagina vreodata. Cele mai intense senzatii le veti incerca in momentul in care barbatul este pozitionat in spatele partenerei.

Sex in vizita la socri

De ce sa nu profitati asa cum trebuie de camera pe care socrii v-o pun la dispozitie cu atata amabilitate. Mai ales daca nu aveti copii, insa va doriti, de ce sa nu le faceti viitorilor bunici o bucurie si sa-i concepeti chiar in casa lor?

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.