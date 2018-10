Londra va marca ieşirea din Uniunea Europeană prin lansarea unei monede speciale

Marea Britanie îşi va marca plecarea din Uniunea Europeană, anul viitor, printr-o monedă specială, dezvăluie tabloidul The Sun, scrie The Associated Press.



Ministrul britanic al Finanţelor Philip Hammond urmează să anunţe luni, când prezintă proiectul de buget, lansarea acestei monede speciale, în valoare de 50 de peni.



Pe monedă - care va fi emisă pe 29 marte, când Regatul Unit urmează să părăsească Uniunea celor 28 din care face parte de 45 de ani - va fi figura inscripţia ”prietenie cu toate naţiunile”.

Opozanţii Brexitului nu s-au lăsat impresionaţi de acest gest şi au ”inundat” reţelele de socializare cu glume, multe pe tema impactului negativ pe care ieşirea din UE îl poate avea asupra economiei britanice.



”Guvernul dezvăluie noua monedă în valoare de 50 de peni după Brexit”, a scris într-un mesaj postat pe Twitter, parlamentarul Wes Streeting, din cadrul Partidului Laburist (opoziţie), sub o monedă de o lisră sterlină, care valorează în prezent de două ori mai mult decât moneda de 50 de peni.