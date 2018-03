Loto 6 din 49, 25 martie 2018. Ce premii sunt sunt în joc în această duminică

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 18,2 milioane lei (peste 3,9 milioane euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

REPORT CATEGORIA I LOTO 6/49: PESTE 1 MILION DE EURO

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,74 milioane lei (peste 1 milion de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,14 milioane lei (peste 244.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 27.000 de lei (peste 5.700 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 56.000 de lei (peste 12.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 164.500 de lei (peste 35.200 de euro).

"Duminica aceasta sunt puse in joc super premii, valoarea totala depasind 5.1 milioane euro! La Joker este pus in joc cel mai mare premiu din istoria jocului, 3.9 milioane euro. La Loto 6/49 avem un premiu de peste 1 milion de euro iar la jocul Noroc de asemenea un premiu cumulat de 244.000 de euro. Poate in aceasta duminica vom avea cel de al doilea milionar in euro la Loto din anul 2010", a declarat directorul de marketing si vanzari al Loteriei.

Numerele extrase joi, 22 martie 2018

Loto 6/49: 4 15 48 2 23 20

Joker: 34 5 20 23 29 7

Loto 5 din 40: 17 1 26 8 9 35

Noroc: 2 2 6 3 4 1 3

Super Noroc: 2 5 5 6 5 6

Noroc Plus: 2 8 6 0 4 3