LOTO. LOTO 6 din 49. Report tot mai mare la JOKER. Premiu important şi la LOTO 6 din 49

LOTO. LOTO 6 din 49. La categoria I a jocului JOKER se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,62 milioane lei (peste 4,2 milioane de euro). In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

LOTO. LOTO 6 din 49. La LOTO 6 DIN 49, la categoria I, in urma tragerilor de duminica, 22 aprilie, a ramas un report in valoare de aproximativ 873.000 lei (peste 187.000 de euro).

LOTO. LOTO 6 din 49. La NOROC este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,32 milioane lei (peste 283.000 de euro).

LOTO. LOTO 6 din 49. La NOROC PLUS, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 163.000 de lei (aproximativ 35.000 de euro)

LOTO. LOTO 6 din 49. La LOTO 5 din 40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 440.000 de lei (aproximativ 95.000 de euro) iar la SUPER NOROC, la aceeasi categorie, reportul este de peste 8.000 de lei.