LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 18 MARTIE, numere loto de duminică, 18.03.2018. Report uriaş la Joker. Duminică, 18 martie, LOTERIA ROMÂNĂ continuă seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.La tragerile loto de joi, 15 martie, Loteria Româna a acordat 18.926 de câștiguri în valoare totală de 1.339.397,35 lei.

Loto, Loto 6/49, duminică, 18 martie 2018. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 4 milioane lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste un milion de lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA JOCULUI

In urma tragerii Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,86 milioane de lei, fiind cel mai mare report din istoria jocului. La Noroc Plus, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 32.000 de lei.

La Super Noroc, la aceeași categorie, reportul este in valoare de aproximativ 159.000 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de joi, 15 martie, s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 381.906 lei pe un bilet jucat la agentia 26-031 din Targu Mures.

NUMERELE EXTRASE duminică, 18 martie 2018

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO. Joi, 15 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc după ce la tragerile loto de duminica, 11 martie, Loteria Romana a acordat 22.758 de castiguri in valoare totala de 1.074.930,99 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker, se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 17,69 milioane lei (aproximativ 3,8 milioane euro).

În cazul în care s-ar câștiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

PREMII MARI ÎN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,8 milioane de lei (peste 819.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,29 milioane de lei (peste 277.000 de euro).

NUMERELE EXTRASE joi, 15 martie 2018

Loto 6/49: 34 19 3 20 10 17

Joker: 6 5 3 25 21 + 17

Loto 5 din 40: 36 12 26 5 25 11

Noroc: 6 2 9 9 5 5 2

Super Noroc: 8 1 5 2 6 7

Noroc Plus: 5 7 5 3 9 0

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 11.03.2018, incasarile sunt in suma de 2.746.113,60 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 572.107, iar numarul de bilete jucate este de 291.458.

La tragerea Noroc din data de 11.03.2018, incasarile sunt in suma de 301.555,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 125.648 iar numarul de bilete jucate este de 96.685.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 11.03.2018, incasarile sunt in suma de 1.442.206,80 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 400.613 iar numarul de bilete jucate este de 171.392.

La tragerea Noroc Plus din data de 11.03.2018, incasarile sunt in suma de 115.620,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 96.350 iar numarul de bilete jucate este de 74.436.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 11.03.2018 incasarile sunt in suma de 241.230,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 120.615 iar numarul de bilete jucate este de 44.076.

La tragerea Super Noroc din data de 11.03.2018 incasarile sunt in suma de 29.367,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 36.709 iar numarul de bilete jucate este de 23.551.

In primele doua luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 1.183.842 de castiguri in valoare totala de aproximativ 37 milioane de euro

In luna februarie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 585.679 de castiguri in valoare totala de aproximativ 88,66 milioane lei (peste 19 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 70.140 de castiguri, in valoare totala de peste 13,24 milioane lei(peste 2,84 milioane de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 816 castiguri, in valoare totala de peste 568.100 de lei (aproximativ 122.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 84.259 de castiguri, in valoare totala de peste 2,66 milioane lei (peste 572.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 12.910 castiguri in valoare totala de peste 297.000 de lei (peste 113.200 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 664 de castiguri, in valoare totala de peste 1 milion de lei (peste 215.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.197 de castiguri, in valoare totala de peste 121.000 de lei (peste 26.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 1447 de castiguri, in valoare totala de peste 168.600 lei (peste 36.200 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 687 de castiguri, in valoare totala de peste 85.200 lei (peste 18.300 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat peste 409.559 de castiguri, in valoare totala de peste 70,2 milioane lei (aproximativ 15,1 milioane euro).