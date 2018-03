LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 4 MARTIE, numere loto 6 din 49. TRAGEGERI SPECIALE, şansă dublă pentru jucători

LOTO, REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminica, 4 martie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto ale Primaverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara. RomaniaTV.netva publica în acest articol numerele câştigătoare de duminică, 4 martie 2018, la LOTO, LOTO 6 din 49, JOKER, LOTO 5 din 40 şi NOROC.

NUMERELE EXTRASE duminică, 4 martie 2018

Loto 6/49

Loto 6/49 Suplimentar

Joker

Joker Suplimentar

Loto 5 din 40

Loto 5/40 Suplimentar

Noroc

Super Noroc

Noroc Plus

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 100.000 de lei

Joker – 50.000 de lei

Loto 5/40 – 25.000 de lei

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 16,93 milioane lei (peste 3,6 milioane euro).

In urma tragerii de joi, 1 martie, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2 milioane lei (peste 441.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,26 milioane de lei (peste 270.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 45.700 de lei.

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 157.800 lei (peste 33.800 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 147.600 de lei (peste 31.600 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO: Loto 6/49 din 1 martie 2018. Joi, 1 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 25 februarie, Loteria Romana a acordat 26.109 castiguri in valoare totala de 1.139.838,30 de lei.

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 16,78 milioane lei (peste 3,6 milioane euro).

In urma tragerii de duminica, 25 februarie, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,85 milioane de lei (aproximativ 400.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 267.000 de euro).

La Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 36.000 de lei.

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de aproximativ 125.000 de lei (aproximativ 27.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 145.000 de lei (peste 31.000 de euro).

Rezultate loto 6 din 49 din 1 martie. Numerele extrase și câștigătoare:

Loto 6/49: 6, 11, 39, 43, 33, 9

Joker: 44, 40, 39, 3, 32 / 20

Noroc Plus: 4 8 5 9 6 3

Loto 5/40: 35, 20, 4, 12, 24, 7

Super Noroc: 4 0 4 8 0 2

Noroc: 0 5 2 7 1 6 5

Sursa: Loteria Română

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 25.02.2018, incasarile sunt in suma de 2.722.137,60 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 567.112, iar numarul de bilete jucate este de 289.519.

La tragerea Noroc din data de 25.02.2018, incasarile sunt in suma de 304.171,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 126.738 iar numarul de bilete jucate este de 97.406.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 25.02.2018, incasarile sunt in suma de 1.612.824,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 403.206, iar numarul de bilete jucate este de174.208.

La tragerea Noroc Plus din data de 25.02.2018, incasarile sunt in suma de 119.869,80 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 99.914, iar numarul de bilete jucate este de 76.571.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 25.02.2018 incasarile sunt in suma de 234.100,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 117.050, iar numarul de bilete jucate este de 44.618.

La tragerea Super Noroc din data de 25.02.2018 incasarile sunt in suma de 29.324,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 36.655, iar numarul de bilete jucate este de 23.858.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 25 FEBRUARIE, NUMERE LOTO duminică 25.02.2018. La tragerile de joi, 22 februarie, 2018, Loteria Română a acordat 21.879 câştiguri în valoare totală de 696.880,65 lei.

Loto, Loto 6/49, duminică, 25 februarie 2018. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,38 milioane lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,19 milioane lei.

Tragerea Specială Joker de Dragobete

Cu ocazia Sarbatorii Iubirii la romani, Dragobetele, Loteria Romana organizeaza Tragerea Speciala Joker de Dragobete. Pentru aceasta tragere, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 50.000 de lei.

In urma tragerii Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,5 milioane de lei, iar la Noroc Plus, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 23.000 de lei.

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report de peste 78.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, reportul este in valoare de aproximativ 142.000 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 25 FEBRUARIE, NUMERE LOTO duminică 25.02.2018:

Loto 6/49: 3, 1, 47, 19, 28, 34

Joker: 13 / 10, 37, 24, 15, 25

Loto 5 din 40: 32, 14, , 29, 1, 10, 12

Noroc: 7885933

Super Noroc: 287781

Noroc Plus: 156940

LOTO, LOTO 6/49. Joi, 22 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 februarie, Loteria Romana a acordat 30.883 de castiguri in valoare totala de 1.120.130,04 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49 22 februarie 2018, numerele extrase:

Loto 6/49: 47, 8, 35, 18, 26, 2

Joker: 29, 19, 26, 4, 35 / 13

Loto 5 din 40: 15, 21, 1, 34, 6, 7

Noroc: 0 6 3 3 8 6 9

Super Noroc: 5 0 9 1 6 7

Noroc Plus: 8 9 0 4 9 6

LOTO 6/49. In urma tragerii de duminica, 18 februarie, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,16 milioane de lei (aproximativ 250.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,17 milioane de lei (peste 251.000 de euro).

LOTO 6/49. In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,33 milioane de lei (peste 3,5 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 13.000 de lei.

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 44.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de aproximativ 140.000 de lei (aproximativ 30.000 de euro).

Invitaţie Loto.ro la extragerile LIVE

“Toti romanii care-si doresc sa aiba o perspectiva reala si imediata cu privire la transparenta si siguranta jocurilor organizate de Loteria Romana, sunt asteptati in studioul Loteriei Romane in fiecare joi si duminica, sa participe alaturi de noi la tragerile loto, inclusiv la operatiunile premergatoare acestora” - Ovidiu-Iulian Portariuc, Director General al C.N. “Loteria Romana” S.A.

Loteria Romana isi reinnoieste invitatia adresata tuturor celor interesati de a participa la tragerile loto care au loc in studioul tv in fiecare saptamana, joia si duminica.

Experienta participarii, in direct, atat la tragerile loto propriu-zise cat si la operatiunile premergatoare acestora, este la indemana tuturor celor care au peste 18 ani si care se inscriu, in prealabil, la numarul de telefon 0372.137.351 (Biroul Comunicare si Protocol).

Reamintim ca tragerile loto au loc joia, incepand cu ora 17:30 si duminica, incepand cu ora 18:10, in studioul tv al Loteriei Romane din str. Reinvierii nr. 2B, sector 2, Bucuresti si sunt transmise, in direct, pe TVR1, in cadrul emisiunii „Lozul cel Mare”.

Câștigătorul premiului cel mare la Loto 6/49: un bărbat de 60 de ani care a ales întâmplător numerele

Premiul cel mare la Loto 6/49, în valoare de aproximativ 2 milioane de euro, a fost revendicat, luni, de la sediul central al Loteriei Române. Câştigătorul este un bărbat de 60 de ani din Iaşi care joacă de ani de zile, dar ocazional. El a ales trei variante simple, ultima fiind câştigătoare şi având numere alese la întâmplare. „Le doresc tuturor celor care joacă să aibă norocul meu...”, a declarat bărbatul care s-a prezentat, luni, la sediul central al Loteriei Române pentru a revendica premiul în valoare de 9.325.973,81 lei (aproximativ 2 milioane de euro). Posesorul biletului norocos este din Iaşi, are 60 de ani, joacă de mulţi ani la Loto 6/49, însă ocazional. Pe biletul norocos a jucat trei variante simple, cea de-a treia fiind cea câştigătoare. El a povestit că din luna decembrie a început să joace frecvent, sperând că va câştiga în curând. Pe varianta care s-a dovedit câştigătoare a ales numere la întâmplare şi era cât pe ce să nu o joace. Bărbatul a cumpărat biletul chiar în ziua în care a avut loc tragerea şi a aflat abia a doua zi, spre seară, că a câştigat.

Cu banii doreşte să înceapă o afacere şi să-şi ajute copiii. Primul a fost câştigat la tragerea din 11 februarie, numerele câştigătoare fiind 5, 14, 30, 34, 22, 18. Acesta este primul câştig de categoria I obţinut în 2018 la Loto 6/49. Informatii utile LOTO 6/49 si NOROC La tragerea Loto 6/49 din data de 18.02.2018, incasarile sunt in suma de 2.705.169,60 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 563.577, iar numarul de bilete jucate este de 289.481. La tragerea Noroc din data de 18.02.2018, incasarile sunt in suma de 302.100,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 125.875 iar numarul de bilete jucate este de 95.726. JOKER si NOROC PLUS La tragerea Joker din data de 18.02.2018, incasarile sunt in suma de 1.492.358,40 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 414.544, iar numarul de bilete jucate este de175.861. La tragerea Noroc Plus din data de 18.02.2018, incasarile sunt in suma de 120.564,80 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 100.470, iar numarul de bilete jucate este de 77.530. LOTO 5/40 si SUPER NOROC La tragerea Loto 5/40 din data de 18.02.2018 incasarile sunt in suma de 220.414,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 110.207, iar numarul de bilete jucate este de 43.352. La tragerea Super Noroc din data de 18.02.2018 incasarile sunt in suma de 28.360,80 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 35.451, iar numarul de bilete jucate este de 22.936.

LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 18 februarie 2018. Un report de aproape 3,5 milioane de euro la categoria I a jocului Joker. Şi la restul jocurilor sunt premii importante: la Loto 6/49 puteţi câştiga puţin peste 150.000 de euro, iar la Noroc este în joc un premiu de aproape 250.000 de euro.

"În ianuarie, Loteria romana a acordat 600.000 mii de castiguri in valoare de 18 milioane de euro, duminica trecuta s-a acordat marele premiu de peste peste 2 milioane de euro la 6/49. Joi am acordat un premiu de peste 100 mii euro la Loto 5/40 si duminica asta sunt puse in joc peste 3,5 mil euro la Joker. Asadar, premii de milionde de euro. Tot azi avem un premiu de peste 250 mii de euro la jocul Noroc, asa ca prin intermediul dumneavoastra vreau sa le transmit noroc jucatorilor, poate şi în seara asta avem un milionar!", a declarat în exclsuivitate la România TV directorul Loteriei Române.

LOTO, LOTO 6 DIN 49: REZULTATE LOTO 18 februarie 2018

Loto 6/49: 21, 12, 42, 8, 37, 2

Joker: 28, 12, 20, 3, 35 / 7

Loto 5 din 40: 22, 16, 23, 29, 6, 38

Noroc: 6 8 1 9 8 8 5

Super Noroc: 5 0 0 4 5 3

Noroc Plus: 8 3 9 6 8 7





"Duminica, 18 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 15 februarie, s-au inregistrat 13.998 de castiguri in valoare totala de 1.361.477,20 lei.

In urma tragerii de joi la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 709.000 lei (peste 151.500 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,15 milioane lei (peste 246.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,11 milioane lei (aproximativ 3,5 milioane de euro).

La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 136.000 de lei (peste 29.200 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 15 februarie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de peste 583.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Craiova si a fost completat cu o schema redusa cod 17 (9 numere - 30 de variante). Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si 4 castiguri de categoria a III-a. S-a castigat si premiul de categoria I la Noroc Plus, in valoare de peste 132.000 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Roman si a fost completat cu 10 variante la Joker si o varianta la Noroc Plus. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obtinut si un castig de categoria a VIII-a la Joker.", se arată în comunicatul Loteriei Române.

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 15.02.2018, incasarile sunt in suma de 1.216.420,80 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 253.421, iar numarul de bilete jucate este de 134.915.

La tragerea Noroc din data de 15.02.2018, incasarile sunt in suma de 146.431,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 61.013 iar numarul de bilete jucate este de 45.789.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 15.02.2018, incasarile sunt in suma de 1.087.495,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 302.082, iar numarul de bilete jucate este de126.353.

La tragerea Noroc Plus din data de 15.02.2018, incasarile sunt in suma de 92.272,80 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 76.894, iar numarul de bilete jucate este de 57.550.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 15.02.2018 incasarile sunt in suma de 267.964,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 133.982, iar numarul de bilete jucate este de 39.984.

La tragerea Super Noroc din data de 15.02.2018 incasarile sunt in suma de 27.056,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 33.820, iar numarul de bilete jucate este de 21.607.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Rezultate loto joi, 15 februare. Loteria Română a suplimentat fondurile pentru tragerea din 15 februarie. Joi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 11 februarie, s-au înregistrat 28.095 de câștiguri în valoare totală de 11.248.929,99 lei.

Urmare a câștigării premiului de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 9.325.973,81 lei (2 milioane de euro), Loteria Română a decis suplimentarea fondului de câștiguri al categoriei I, cu suma de 500.000 de lei.

Vă reamintim faptul că biletul norocos a fost jucat la agenția 22-042 din Iași și a fost completat cu trei variante simple, prețul biletului fiind de numai 14,50 lei.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,1 milioane lei (peste 236.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Rezultate loto 6 din 49 din 15 februarie. Numerele extrase si castigatoare sunt:

Loto 6/49: 30, 33, 5, 2, 34, 19

Joker: 45, 44, 2, 32, 10 / 6

Loto 5 din 40: 17, 29 , 8, 10, 14, 6

Noroc: 5 1 3 0 7 7 5

Super Noroc: 1 2 2 5 1 8

Noroc Plus: 0 9 4 6 2 5

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 11.02.2018, incasarile sunt in suma de 3.047.212,80 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 634.836, iar numarul de bilete jucate este de 314.260.

La tragerea Noroc din data de 11.02.2018, incasarile sunt in suma de 326.791,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 136.163 iar numarul de bilete jucate este de 104.671.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 11.02.2018, incasarile sunt in suma de 1.257.476,40 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 349.299, iar numarul de bilete jucate este de150.313.

La tragerea Noroc Plus din data de 11.02.2018, incasarile sunt in suma de 106.574,40 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 88.812, iar numarul de bilete jucate este de 67.587.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 11.02.2018 incasarile sunt in suma de 316.740,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 158.370, iar numarul de bilete jucate este de 47.883.

La tragerea Super Noroc din data de 11.02.2018 incasarile sunt in suma de 31.206,40 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 39.008, iar numarul de bilete jucate este de 25.606.

UPDATE: S-a castigat premiul de categoria I la Loto 6/49

Primul castig de categoria I la Loto 6/49 in valoare de 2 milioane de euro a fost obtinut pe un bilet jucat la o agentie din Iasi care a costat doar 14,50 lei

La tragerea Loto 6/49 de astazi, 11 februarie 2018, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 9.325.973,81 lei (2 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agentia 22-042 din Iasi si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49, pretul acestuia fiind de numai 14,50 lei.

Acesta este primul castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I, la Loto 6/49, s-a castigat in data de 03.12.2017 si a fost in valoare de 6.372.850,87 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile de la data tragerii pentru a-si revendica premiul.





LOTO, LOTO 6 DIN 49 11 februarie 2018. Duminică, 11 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc după ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Română a acordat 12.853 câştiguri în valoare totală de 713.827,87 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49 11 februarie 2018, numerele extrase:

Loto 6/49: 5, 14, 30, 34, 22, 18

Joker: 12, 33, 17, 30, 2 / 5

Loto 5 din 40: 40, 8, 12, 26, 30, 29

Noroc: 40, 8, 12, 26, 30, 29

Super Noroc: 9 6 8 1 6 6

Noroc Plus: 4 5 1 5 6 8

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,82 milioane de lei (aproximativ 1,9 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,12 milioane de lei (aproximativ 242.000 de euro).

La Joker de joi, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 15,76 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro).

La Noroc Plus a rămas în joc, la categoria I, un report în valoare de aproximativ 110.000 de lei (peste 23.700 de euro).

Loto 5/40 înregistrează, la categoria I, un report de peste 466.000 de lei (peste 100.000 de euro).

La Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 130.000 de lei (aproximativ 28.000 de euro).

La tragerea Joker de joi, 8 februarie, s-a înregistrat un câştig de categoria a III-a în valoare de 70.275,91 lei. Biletul norocos a fos jucat la agenţia 12-004 din Cluj Napoca şi a fost completat cu două variante simple la Joker. Pe lângă premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obţinut şi un câştig de categoria a VI-a în valoare de 35,83 lei.

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 08.02.2018, incasarile sunt in suma de 1.498.099,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 312.104, iar numarul de bilete jucate este de 157.970.

La tragerea Noroc din data de 08.02.2018, incasarile sunt in suma de 170.368,80 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 70.987 iar numarul de bilete jucate este de 53.926.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 08.02.2018, incasarile sunt in suma de 952.318,80 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 264.533, iar numarul de bilete jucate este de110.258.

La tragerea Noroc Plus din data de 08.02.2018, incasarile sunt in suma de 80.122,80 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 66.769, iar numarul de bilete jucate este de 49.906.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 08.02.2018 incasarile sunt in suma de 231.394,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 115.697, iar numarul de bilete jucate este de 35.255.

La tragerea Super Noroc din data de 08.02.2018 incasarile sunt in suma de 24.028,80 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 30.036, iar numarul de bilete jucate este de 19.136.





LOTO 6 din 49 8 februarie. La tragerile de duminică, 4 februarie, 2018, Loteria Română a acordat 24.189 câştiguri în valoare totală de 1.126.858,60 lei.

Loto, Loto 6/49, joi, 8 februarie 2018. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,56 milioane de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,1 milioane lei.

In urma tragerii Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,62 milioane de lei, iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 101.000 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 420.000 de lei, iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 127.000 de lei.

NUMERELE EXTRASE joi, 8 februarie 2018

Loto 6/49: 3 29 23 40 39 9

Joker: 21, 41, 42, 37, 44 / 20

Loto 5 din 40: 8, 31, 38, 24, 34, 27

Noroc: 0 0 2 3 5 7 2

Super Noroc: 3 3 5 1 1 9

Noroc Plus: 1 0 3 1 2 0

In luna ianuarie, Loteria Romana a acordat 598.163 de castiguri in valoare totala de aproximativ 18 milioane de euro

In luna ianuarie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 598.163 de castiguri in valoare totala de aproximativ 83,67 milioane lei (aproximativ 18 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 72.102 castiguri, in valoare totala de aproximativ 4 milioane lei(peste 845.500 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 805 castiguri, in valoare totala de peste 915.000 de lei (peste 196.500 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 70.626 de castiguri, in valoare totala de peste 1,90 milioane de lei (peste 409.100 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 12.210 castiguri in valoare totala de peste 297.000 de lei (peste 63.800 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 644 de castiguri, in valoare totala de peste 247.400 de lei (peste 53.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.352 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 68.300 de lei (peste 14.600 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 11 castiguri, in valoare totala de peste 16.700 de lei (peste 3.500 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 47 de castiguri, in valoare totala de peste 47.400 de lei (peste 10.100 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat peste 436.366 de castiguri, in valoare totala de peste 76,2 milioane de lei (peste 16,30 milioane de euro).

Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 04.02.2018, incasarile sunt in suma de 3.021.379,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 629.454, iar numarul de bilete jucate este de 314.129.

La tragerea Noroc din data de 04.02.2018, incasarile sunt in suma de 324.340,80 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 135.142 iar numarul de bilete jucate este de 104.439.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 04.02.2018, incasarile sunt in suma de 1.243.803,60 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 345.501, iar numarul de bilete jucate este de150.698.

La tragerea Noroc Plus din data de 04.02.2018, incasarile sunt in suma de 107.608,80 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 89.674, iar numarul de bilete jucate este de 67.957.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 04.02.2018 incasarile sunt in suma de 286.750,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 143.375, iar numarul de bilete jucate este de 47.050.

La tragerea Super Noroc din data de 04.02.2018 incasarile sunt in suma de 33.149,60 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 41.437, iar numarul de bilete jucate este de 24.969.





LOTO, LOTO 6 din 49. Rezultate loto 4 februarie, numere loto câştigătoare de duminică, 04.02.2018La tragerile de joi, 1 februarie, 2018, Loteria Română a acordat 15.980 câştiguri în valoare totală de 724.608,09 lei.

Loto, Loto 6/49, duminică, 4 februarie 2018. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8 milioane de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste un milion de lei.

In urma tragerii Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,43 milioane de lei, iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 90.000 lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 362.000 de lei, iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 123.000 de lei.

LOTO, LOTO 6 din 49. Rezultate loto 4 februarie, numere loto câştigătoare de duminică, 04.02.2018

Loto 6/49 37, 17, 26, 39, 35, 4

Joker 35, 16, 36, 26, 39 / 9

Loto 5 din 40 1, 18, 27, 39, 34, 30

Noroc 2 0 6 7 9 7 1

Super Noroc 4 0 8 1 3 5

Noroc Plus 7 0 1 6 8 1





Informatii utile

LOTO 6/49 si NOROC

La tragerea Loto 6/49 din data de 01.02.2018, incasarile sunt in suma de 1.585.166,40 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 330.243, iar numarul de bilete jucate este de 168.240.

La tragerea Noroc din data de 01.02.2018, incasarile sunt in suma de 182.222,40 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 75.926 iar numarul de bilete jucate este de 57.387.

JOKER si NOROC PLUS

La tragerea Joker din data de 01.02.2018, incasarile sunt in suma de 977.169,60 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 271.436, iar numarul de bilete jucate este de116.696.

La tragerea Noroc Plus din data de 01.02.2018, incasarile sunt in suma de 83.119,20 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 69.266, iar numarul de bilete jucate este de 52.556.

LOTO 5/40 si SUPER NOROC

La tragerea Loto 5/40 din data de 01.02.2018 incasarile sunt in suma de 230.024,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 115.012, iar numarul de bilete jucate este de 36.313.

La tragerea Super Noroc din data de 01.02.2018 incasarile sunt in suma de 26.104 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 32.630, iar numarul de bilete jucate este de 19.616.