LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 22 NOIEMBRIE 2018. Numere loto 22.11.2018

LOTO, REZULTATE LOTO 22 NOIEMBRIE 2018. Joi, 22 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de duminica, 18 noiembrie, Loteria Romana a acordat 33.341 de castiguriin valoare totala de 1.857.943,08 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,45 milioane lei (aproximativ 3,1 milioane de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,3 milioane lei (aproximativ 280.000 de euro).

Numerele extrase joi, 22 noiembrie 2018:

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 1,89 milioane lei (peste 405.000 euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 257.000 de lei(peste 55.100 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 25.500 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 313.000 lei (peste 67.100 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 163.200 lei (aproximativ 35.000 de euro).

Căştigător Loto: A jucat un bilet de 6,5 lei şi a câştigat la LOTO 200.000 de lei. Cine este fericitul câştigător

Un făgărăşean a câştigat 204.248 lei la loto, după ce a pus o variantă simplă la Joker şi o variantă la Noroc Plus, pentru care a plătit un bilet 6,5 lei. Cu banii îşi va renova casa şi îşi va cumpăra o maşină.

Bărbatul din Făgăraş, judeţul Braşov, aflat că a câştigat peste 200.000 de lei când a mers să pună un nou bilet. Omul joacă la Loto de 15 ani şi a mai câştigat până acum, dar sume mult mai mici, de câteva sute de lei.

Când i s-a spus că este câştigător, nu i-a venit să creadă.

„Am câştigat la extragerile din 11 noiembrie. Numai joia am aflat. M-am dus în agenţie şi mi-a zis de acolo: «Ştiţi că s-a câştigat aici, nu?». «Nu ştiu» Nu, nu ştiam, de unde să ştiu. I-am dat biletul şi când l-a citit, face: «Tu eşti». (...) Nu-mi venea să cred, am ieşit afară, am intrat înauntru, mi-am sunat soţia, ea a zis că mint. Nu mint, cum să mint”, a povestit bărbatul.

Făgărăşeanul urmează să plece vineri în Bucureşti, pentru a-şi ridica premiul.

Chiar dacă a câştigat, nici el şi nici soţia lui nu se gândesc să renunţe la jobul pe care îl au.

Banii câştigaţi încă nici nu ştie cum îi va folosi, dar se bucură, mai ales că are şi doi copii.

„Câte aveam înainte în cap (...) Multe de făcut, renovare la casă, o maşină, ceva. Maşină cred că mai târziu, am maşină. Nu ştiu, în familie (...) La traiul care e în Făgăraş, la salariile care sunt, e o sumă elegantă”, a mai spus bărbatul.