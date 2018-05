Lovitura care a înnebunit internetul. Un luptător MMA a devenit star după o execuţie fantastică VIDEO

Internauţii au viralizat această execuţie, cunoscută sub numele de "lovitura de tunet". Mulţi au încercat să înţeleagă mecanismul acestei scheme, au urmărit-o la relanti, dar au trebuit să se lase păgubaşi şi să apecieze ingeniozitatea tânărului luptător nipon.

Tenshin Nasukawa are un palmares impresionant în kickboxing, 25 de victorii şi nicio înfrângere, şi un bilanţ de patru victorii şi 0 înfrângeri în MMA.

Momentul execuţiei, la 03.35:

Tenshin Nasukawa is OUT OF THIS WORLD!! #RIZIN10 #MMA #RIZINFF @TeppenTenshin pic.twitter.com/KV8MjJ1Uto