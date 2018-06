Lovitură de teatru după RAPID-STEAUA 2-0. Florin Talpan face un ANUNŢ-BOMBĂ

Florin Talpan spune ca CSA Steaua va invinge Academia Rapid la comisiile FRF si ca se va bate in barajul pentru promovarea in Liga 3.

Scandal IMENS la finala play-off-ului Liga 4 Bucureşti. Florin Talpan a depus contestaţie împotriva celor de la RAPID

"Sunt foarte convins ca din toamna vom evolua in Liga 3. Asta, in conditiile in care Razvan Burleanu nu ne-a dat locul in Liga 1, care a fost dat fraudulos celor de la FCSB. Cat despre contestatie, asa este, Voicu, Maftei, Niculae, Vlada si Goge nu au drept de joc, asa ca ne-am adresat comisiilor. Contestatia va fi admisa, pentru ca sunt incalcari grave ale regulamentului", a declarat Florin Talpan la Digi Sport.

Juristul CSA Steaua spune ca cei cinci fotbalisti au contracte incheiate cu o societate ce nu are legatura cu Academia Rapid, evoluand neregulamentar pentru clubul din Giulesti. Daca demersul lui Florin Talpan va avea castig de cauza, Academia Rapid va pierde toate meciurile in care i-a folosit pe respectivii fotbalisti la "masa verde", iar CSA Steaua ar obtine dreptul de a juca in barajul pentru promovarea in Liga 3.