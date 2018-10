Lovitură DEVASTATOARE de ULTIMĂ ORĂ pentru Gigi Becali. Tocmai a fost făcut ANUNŢUL OFICIAL

FRF anunta ca din 2020 cluburile nu vor mai putea fi imprumutate de finantatori. Se intra in era bugetelor reale, dupa modelul din Vest. De asemenea, presedintii de cluburi si antrenorii trebuie sa aduca si cazierul la interviurile de angajare. Tot pachetul de noi legi sportive va intra in vigoare peste doi ani.

"S-a terminat perioada cu imprumuturile patronilor. Se va trece intr-o perioada in care proprietarii vor trebui sa-si capitalizeze clubul. Presedintele trebuie si el sa dovedeasca o buna reputatie. Se considera ca are o buna reputatie daca nu a fost condamnat in ultimii cinci ani pentru infractiuni economice sau financiare, fals, coruptie sau orice alte infractiuni care au legatura cu serviciul. La fel si antrenorul. Trebuie sa se demonstreze ca nu a fost sanctionat pentru doping, participare la pariuri sportive, la trucarea de meciuri si altele. La proprietari nu ne permite legislatia sa impunem reguli de acest fel, am fi facut-o si pe asta", a spus Razvan Burleanu.