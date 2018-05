Lovitură pentru Traian Băsescu. PMP rămâne fără grup la Senat, după plecările la PSD

"Nu este ceva ce mi-am dorit sau ceva care să-mi facă plăcere, dar este un gest necesar pentru a putea să-mi păstrez intacte stima de sine și respectul. (...) După ce PMP și-a văzut sacii UNPR în căruța proprie și a făcut pragul electoral cu votanții UNPR, fuziunea se pregătește să fie denunțată. Cred că asta spune mai multe despre PMP decât despre UNPR. Președintele Băsescu a făcut acest anunț clar și răspicat, la ședința Comitetului Executiv Național de acum o săptămână. Congresul PMP de pe 16 iunie va deschide lucrările cu acest denunț, care este primul punct pe ordinea de zi. Se pare că abia așteptau să scape de noi toți, după ce, unul câte unul, oameni de mare valoare din UNPR precum Cristian Diaconescu sau Ion Toma, au plecat sau au fost îndepărtați. După ce Congresul PMP va accepta această propunere, practic se validează despărțirea oficială a celor două partide. Ce înseamnă asta? Într-un cuvânt: Libertate! Toți cei din UNPR care au venit alături de PMP ca simpli membri, consileri locali sau parlamentari provenind din fostul UNPR și care activează în prezent în grupurile PMP au libertatea de a-și alege un nou drum politic.

Și eu aleg libertatea, așa cum știu că o vor face foarte mulți dintre colegii mei. (...) Pentru cei care se vor grăbi să ridice piatra: nu, nu părăsesc corabia pe vreme de furtună. Sunt ultimul care părășește o navă în aflată în derivă, al cărei căpitan refuză să o mai conducă.

Ce urmează pentru mine? Sfârștiul experimentelor și întoarcerea acasă, din punct de vedere politic. (...) Aleg, conștient și responsabil, să-mi aduc aportul la stabilitate în Parlament. Mă întorc în familia mea politică, PSD. Revin în grupul PSD din Camera Deputaților", a scris Valeriu Steriu pe Facebook.

Un alt parlamentar de la PMP care ajunge la PSD este senatorul de Maramures Iustin Talpos. Anunţul a fost făcut de preşedintele PSD Maramureş.

"Senatorul de Maramures Iustin Talpos s-a inscris azi in Partidul Social Democrat.

Domnul senator Talpos se alatura unei echipe politice puternice in Maramures si va activa incepand de azi in grupul PSD din Senatul Romaniei si in cadrul organizatiei PSD Baia Mare pe plan local.

Am apreciat in acesti ani activitatea domnului senator Talpos si ma bucur ca experienta sa in domeniul educatiei va putea fi folosita de catre PSD pentru proiecte concrete!

Mult succes domnule senator Iustin Talpos!

Mult succes PSD!", a scris liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, pe Facebook.

Şi senatorul Ion Ganea a confirmat pentru Mediafax că trece de la PMP la PSD.

Ca urmare a plecărilor din ultimele zile, Partidul Mişcarea Populară rămâne fără grup la Senat, fiind nevoie de cei puţin şapte parlamentari pentru a forma un grup.

"Se dizolvă grupul. Încă nu a depus solicitare la Biroul permanent, dar s-a făcut comunicarea în grupul PMP. Voi trece la PSD", a declarat Ion Ganea, senator, pentru MEDIAFAX.