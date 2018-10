Lower Stan, bărbatul care l-a agresat pe Florin Salam, reacţie pe Facebook: Am fost drogat, nu am ştiut de capul meu ce fac"

Bărbatul care l-ar fi lovit pe cântărețul de manele Florin Salam în timpul unei petreceri și-a cerut scuze publice, pe pagina personală de Facebook, și spune că era sub influența băuturilor alcoolice atunci când a avut loc incidentul.

”Sunt Lower. Eu sunt băiatul cu incidentul de aseară, cu Salam. Nu am nimic cu Salam. Îmi cer scuze de la familia lui, de la mama lui, de la copiii lui. Eu sunt prieten cu Salam, Salam e nașul nostru de familie. Să țineți cont că nu am făcut, nu am avut nimic cu Salam, nicio problemă nu am avut cu el. Am fost numai prieteni. N-am avut divergențe. Am fost băut aseară, drogat, nu am știut de capul meu ce fac. Eu îmi cer scuze încă o dată din partea mea la familia lui Salam, la mama lui, la copiii lui. Să țineți cont că eu pe Salam îl iubesc și e familia noastră. Vă mulțumesc”, a transmis Lower Stan pe pagina personală de Facebook.