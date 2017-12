LOZUL ANULUI NOU: Cum afli dacă ai cîştigat maşină sau 10.000 de lei. LISTA CASTIGATORI LOZUL ANULUI NOU 2018

LOZUL ANULUI NOU. Loteria Romana sparge gheata dintre ani cu sanse duble de castig la LOZUL ANULUI NOU. Premii in valoare totala de 825.000 de lei si UN AUTOTURISM „LOZUL ANULUI NOU" este noul loz randalinat cu care Loteria Romana le propune jucatorilor sa sparga gheata dintre ani si le ofera sansa de a se transforma din necastigatori in castigatori.

Astfel, cele 500.000 de lozuri randalinate care se afla deja in agentiile loto, le ofera romanilor, cu ocazia sarbatorilor de iarna, sanse duble de castig, pretul unui astfel de loz fiind de numai 3 lei. Jucatorii care aleg sa-si incerce norocul cu „LOZUL ANULUI NOU”, au posibilitatea de a castiga pe loc unul din premiile puse in joc iar in cazul in care nu au castigat sa-si mai incerce inca o data norocul prin participarea la extragerea speciala a lozurilor necastigatoare organizata de Loteria Romana in ultima zi a anului, in cadrul emisiunii „Lozul cel Mare”.

Primele 159.881 de castiguri sunt pentru jucatorii care achizitioneaza „LOZUL ANULUI NOU” si au o valoare totala de 775.000 de lei. Premiile au valori de: 3 lei, 10 lei, 100 de lei si 10.000 de lei si reprezinta prima sansa de castig a celor care aleg sa-si incerce norocul cu „LOZUL ANULUI NOU”.

Cea de-a doua sansa oferita de Loteria Romana jucatorilor, apartine tuturor celor care au tras un loz al Anului Nou necastigator. Toate lozurile necastigatoare vor fi colectate in agentiile loto pentru extragerea speciala organizata de Loteria Romana in cadrul emisiunii Lozul cel Mare care va avea loc in direct, pe 31 decembrie. Premiile oferite jucatorilor in urma extragerii speciale, organizata, in premiera, pentru un produs loteristic in seara anului nou, au o valoare totala de 50.000 de lei, cate 10.000 de lei pentru fiecare din cei 5 norocosi. Pe langa castigurile in bani, cel mai norocos dintre necastigatorii „LOZULUI ANULUI NOU” va intampina anul 2018 cu UN AUTOTURISM.