Lucian Romaşcanu, fostul ministru al Culturii: Nu plec din PSD! Mărturisesc că văd lucruri criticabile în partid

"Nu plec din PSD! Înţeleg, după douăzeci de ani de media, cât de mult se poate înţelege din presa românească, atât din cele ce se văd cât şi din cele ce se petrec în zone mai absconse. Să zicem că zona absconsă şi nu scăderea în profesie îi împiedică pe unii dintre jurnalişti să-şi sune "clienţii" când aceştia fac subiectul câte vreunei ştiri. Astăzi am aflat din presă că negociez plecarea din PSD împreuna cu şeful meu Ion Marcel Ciolacu; ştire dată, preluată şi răspreluată fără un ţâr la telefonul propriu spre o minimă verificare. Pentru că nu ţâr, lămuresc eu aici:

- Sunt în PSD şi predecesorii din ianuarie 1990, membru fondator al organizaţiei de tineret a FSN

- Nu am am fost în alt partid nici măcar în vizită (pe bune!)

- Am primit încrederea alegătorilor ca senator pe listele acestui partid în 2016; avem, pe lângă responsabilitatea la nivel naţional, multe de facut pentru Buzău

- Am fost ministru (unii zic că bun...) într-un guvern al PSD

- Am, în zonele fundamentale, o anumită fidelitate care mă împiedică la gesturi incorecte

- Sunt destul de fraged în politica mare să mut pânzele după cum bate vântul într-un anumit moment

Iată câteva motive pentru care plecarea din PSD nu este pentru mine o opţiune", scrie fostul ministru al Culturii pe Facebook.

Lucian Romaşcanu recunoaşte însă că sunt lucruri care pot fi făcute mai bine.

"Mărturisesc deschis că văd şi eu lucruri criticabile în PSD, sunt sigur că uneori abordarea unor zone s-ar putea face mai bine, am şi eu aşteptări mari de la mine, de la şefii şi colegii mei. Dar, iarăşi, cred că toate astea se pot discuta şi îndrepta în interior, fără a scoate maşina de spălat rufe în stradă", mai scrie Romaşcanu.