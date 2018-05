Lucian Şova, întrebat ce are Primăria Capitalei în plus faţă de CNAIR pentru a administra Centura: Are sigur mai mult entuziasm

"Din perspectiva transferului administrării Centurii către municipalitate, eu am spus încă din prima zi în care am avut ocazia în calitate de ministru să spun acest lucru că orice soluţie care poate genera mai multă eficienţă trebuie adoptată. Şi aceasta este formula în care funcţionăm astăzi în raport cu Primăria Capitalei. Nu pot să fac abstracţie de faptul că totuşi au trecut mulţi ani, Ministerul Transporturilor cu CNAIR a obţinut rezultatele pe care le-a obţinut, Ministerul Transporturilor cu CNAIR are o mulţime de şantiere, o mulţime de proiecte. Nu ar trebui, cel puţin din perspectivă subiectivă, ca un astfel de proiect să nu fie discutat, promovat în concordanţă cu opţiunile pe care le emite şi Primăria Capitalei doar de dragul de a fi la Ministerul Transporturilor. Nu trebuie să stăm înţepeniţi în această paradigmă", a declarat Lucian Şova.

Întrebat ce are Primăria Capitalei şi nu are CNAIR pentru a dezvolta Centura, ministrul Transporturilor a spus că "are sigur mai mult entuziasm".

Anul trecut, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a făcut o solicitare către Guvern pentru a aproba tranferul centurii Capitalei de la CNAIR în administrarea Primăriei Generale, astfel încât să poată gestiona lucrările, ea menţionând că municipalitatea are inclusiv un departament care se ocupă de atragerea fondurilor europene şi de monitorizarea proiectelor cu fonduri europene.

Firea a criticat ritmul lent cu care se desfăşoară lucrările pe centura Capitalei.

În luna aprilie, CNAIR a anunţat că a încheiat un protocol cu Primăria Capitalei, care vizează obiectivele de dezvoltare ale Bucureştiului.