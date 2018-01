Lucruri despre sex pe care nu ţi le spune nimeni

Va prezentam mai jos 10 de lucruri despre sex pe care nu vi le-a mai spus nimeni pana acum.

Despre sex # 1: Este posibil ca din punct de vedere sexual sa nu va potriviti

Chiar daca teoretic orice barbat si orice femeie ar trebui sa se potriveasca din punct de vedere sexual, in practica lucrurile sunt putin diferite.

In cazul in care barbatul este „prea mare", lucrurile nu sunt pierdute pentru totdeauna. Puteti incerca o pozitie in care femeia are controlul. Daca in schimb, barbatul este „prea mic"... ei bine, femeia ar trebui sa investeasca in anumite jucarii, iar barbatul sa fie macar un bun partener de conversatie.

Despre sex # 2: Partea stanga a unei femei este mult mai potrivita pentru a-i creste placerea

Potrivit sexologilor exista o anumita zona a clitorisului foarte sensibila. Astfel ca data viitoare cand va aflati in bratele sotiei sa nu va mire daca va spune: „Putin mai la stanga, iubitule!".

Despre sex # 3: Unele femei pot sangera dupa o partida de sex

In cazul in care sotia sangereaza dupa o partida de sex, nu inseamna neaparat ca i-a venit sau ca s-a rupt ceva. Ar putea fi vorba despre o infectie a cervixului sau a unui polip. Chiar daca sangerarea dupa o partida de amor nu inseamna ca viata femeii este pusa in pericol ar trebui sa mergeti impreuna la un ginecolog. Numai acesta va poate spune daca este cazul sa incepeti sau nu un tratament.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.