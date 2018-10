Lucruri pe care copilul le moşteneşte de la tată

Sunt, insa, lucruri pe care un copil le mosteneste numai de la tata. Iata care sunt acestea:

1. Problemele cu inima

Toti tatii poarta gena care poate fi transmisa baietilor lor, gena care creste riscul aparitiei bolilor cardiovasculare. Dr. Jen Stagg, medic naturopat, a efectuat un studiu cu propriii pacienti si a descoperit ca barbatii care purtau cromozom din haplogrupul I Y aveau un risc crescut cu 50% de a dezvolta boli cardiovasculare pe care sa le transmita fiilor. Comparatia a fost facuta cu un grup cu cromozom din haplogrupul R1b1b2.

2. Inaltimea

Sunt peste 700 de secvente de gene care determina inaltimea unui copil. Totusi, genele tatalui pot face diferenta. Imagineaza-ti cativa centrimetri in plus sau in minus, in functie de genele pe care le transmite tatal.

3. Sanatatea mintala

Bolile mintale se mostenesc din familie. Tatii in varsta pot transmite probleme mostenitorilor lor probleme precum schizofrenia si ADHD, din cauza unor modificari la nivelul ADN-ului cauzate de imbatranire. Te poti intreba de ce nu se modifica si ADN-ul femeilor, cand imbatranesc. Raspunsul este, se modifica si la ele. Diferenta vine din faptul ca femeile se nasc cu rezerva de ovule, iar barbatii produc tot timpul spermatozoizi. Totusi, si femeile in varsta prezinta riscuri crescute daca hotarasc sa aduca pe lume un copil.

