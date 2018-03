Lucruri pe care femeile le doresc în pat, dar nu îndrăznesc să ceară

Asadar, domnilor, site-ul Thefrisky.com ofera o mana de ajutor si dezvaluie, in locul partenerelor, 5 lucruri pe care ele si le doresc in pat, dar e posibil sa nu indrazneasca sa le ceara barbatilor:

1. Isi doreste sa primeasca sex oral

In general, cultura moderna a imprimat o relatie cam ciudata cu vaginul, iar doamnele au ajuns sa fie expuse la tot felul de mesaje ciudate despre propriul vagin si ca barbatilor nu le prea vine sa-l atinga cu gura, din varii motive, cum ar fi: e prea mult par, miroase ciudat, are un gust neplacut, nu arata prea grozav, etc. Asa ca e foarte posibil sa-si doreasca sa-i faci sex oral si sa fie timorata de aceste idei. Vino in intampinarea dorintei ei spunandu-i: "Imi place atat de mult cum arata vaginul tau! Imi place la nebunie cum mirosi acolo! Ador gustul tau!". Asadar, mangai-o in zona respectiva, foloseste-ti buzele si limba ca s-o satisfaci, pana cand vezi ca se topeste de placere. Si daca nu se topeste, inseamna ca nu-i prea place sexul oral.

2. Ii place putin exhibitionism

Sa fim bine intelesi: asta nu inseamna ca isi doreste un contact sexual, in adevaratul sens al cuvantului, in public! Ar fi si foarte complicat... Insa orice femeie adora s-o pipai si s-o saruti intr-un colt intunecat de bar, pe bancheta din spate a masinii sau chiar cand o conduci acasa, fix in fata blocului!

Asa ca, profita, daca auzi un cantec care-ti place, inteab-o daca-i place si ei si il considera sexy – de aici poti indrazni sa incepi s-o pipai.

