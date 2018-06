Ludovic Orban: În ultimele luni am asistat la crearea unei majorităţi toxice în CCR, de către un clan politic certat cu legea

"În ultimele luni am asistat la crearea unei majorităţi toxice în CCR, de către un clan politic certat cu legea care are un singur obiectiv folosind CCR să calce în picioare independenţa justiţiei şi să pună punct oricărei activităţi a procuroilor privitor la lupta împotriva corupţiei la nivel înalt. În urma deciziei CCR am exprimat un punct de vedere, în schimb, după o analiză a motivaţiei prezentate public astăzi de CCR, trag un semnal de alarmă că lucrurile sunt mult mai grave în motivare decât in decizia propriu-zisă”, a afirmat liderul PNL într-o conferinţă de presă.

El spune că motivarea Curţii încalcă principiul constituţional al independenţi justiţiei, iar “procurorii sunt transformaţi în agenţi ai puterii executive şi sunt transformaţi în slugi ale ministrului Justiţiei care este numit politic şi care poate exercita un control politic asupra Ministerului Public, parchetelor şi procurorilor”.

De asemenea, spune Orban, enunţurile din cuprinsul motivării ne duc în perioada sovietică şi reamintesc de vizita preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, în Rusia.

“Prin toate enunţurile din cuprinsul acestei motivări ne întoarcem la perioada sovietică. Nu pot să nu reamintesc faptul că poate simbolic preşedintele CCR înaintea emiterii motivaţiei a făcut o vizită cel puţin ciudata la Sankt Petersburg. Ne întoarcem la perioada de dinaninte de integarrea în UE, iar motivarea cu certitudine este contrară unor prevederi constituţionale cât se poate de clare. În primul rând m refer la prevederea care consacră rolul CSM de garant al independenţei justiţiei. Îl desfiintează, ii anulează rolul constiuţional şi îl scoate complet din dispozitivul organizării sistemului de justiţie CSM”, mai spune Orban.

Motivarea deciziei Curţii Constituţionale care a constatat existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei şi preşedintele Klaus Iohannis, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi, şi care stabileşte că preşedintele trebuie să o revoce pe aceasta, a fost publicată joi de pe site-ul Curţii Constituţionale.

Pe lângă motivarea deciziei, documentul publicat pe site-ul Curţii Constituţionale mai conţine o opinie concurentă a judecătorilor constituţionali Marian Enache şi Simona-Maya Teodoroiu, precum şi opinii separate semnate de Livia Stanciu, Daniel Morar şi Mircea Minea.