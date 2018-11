Luna Nouă în Scorpion, 7 noiembrie 2018, una din CELE MAI IMPORTANTE ZILE DIN AN! Spune IARTĂ-MĂ sau IARTĂ, abia apoi mergi mai departe

Gandeste-te la aceasta Luna Noua ca aduce darul vindecarii. Poate cauti pace. Poate cauti iertare. Poate cauti reconfirmarea a cine esti tu de fapt. Poate esti pregatit sa inchei ceva din trecut. Orice ai de invitat in realitatea ta acum, abordeaza aceasta Luna Noua ca pe una de RENASTERE. Este timpul sa te ridici sa te renasti in ceva NOU. Este timpul sa lasi in urma a poveste veche daca simti ca este necesar sa faci asta acum.

Aceasta Luna Noua aduce un mare ajutor prin intelegerea si empatia altora. Ne da credinta si optimism sa ne revenim, vindecam si sa stabilim noi vise.

Daca ai fost acuzat de ceva ce nu ai facut, daca tu ai descoperit ca ai acuzat eronat pe cineva, aceasta Luna Noua cu toate aspectele sale face sa fie mult mai usor sa ierti si sa fii iertat.

Orice rana a trecutului, oricat de dureroasa a fost, poate fi vindecata acum prin darul iertarii! Energia vindecatoare a acestei Luni Noi ne face sa iertam si sa primim iertare chiar si acolo unde credeam ca este imposibil!

Ca sa setam noi drumuri, e nevoie mai intai sa ne desprindem cu iertare si acceptare de tot ce a fost, sa lasam trecutul in urma considerandu-l doar experienta, sa nu ne mai temem de amintiri, sa transformam o trauma intr-o poveste. Orice probleme de relatii pot fi vindecate acum de aceasta Luna Noua prin COMPASIUNE, IUBIRE SI IERTARE. Abia apoi iti poti urma visele, liber de vinovatie sau regret.

Cum sa ierti si sa fii sigur ca rana s-a inchis ? Iata 6 tehnici concrete sa poti ierta mai usor si 2 rugaciuni puternice de iertare.

Sunt multe schimbari puternice si noi inceputuri conectate cu aceasta Luna Noua ale carei efecte tine 2 saptamani, pana spre Luna plina de final de luna.

Avem schimbarea semnelor zodiacale ale Nodurilor Lunare dupa 2 ani de zile. Nodurile Lunare sunt punctele matematice de pe Cer ce au legatura cu eclipsele, ce ne dau indicii pretioase despre karma noastra, destinul, soarta si instrumentele pe care le avem de a ni le imbunatati. Acum, Nodul Nord va fi in Rac pana in 2020 iar Nodul Sud in Capricorn.

