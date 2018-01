Lungmetrajul "Bacalaureat", de Mungiu, desemnat cel mai bun film străin la gala National Society of Film Critics din SUA

La aceeaşi categorie de premii, care au fost decernate sâmbătă seară, au mai fost nominalizate lungmetrajele "Faces Places", de Agnes Varda, şi "BPM (Beats Per Minute)", de Robin Campillo.



"Bacalaureat" spune povestea lui Romeo Aldea, medic într-un oraş mic din Transilvania, care depune toate eforturile pentru ca fiica sa, Eliza, să fie acceptată la o universitate britanică. Pentru îndeplinirea condiţiilor de acceptare îi lipseşte doar un mic pas, care nu ar trebui să îi pună probleme: să ia bacalaureatul. Totul se complică în momentul în care, în drum spre şcoală, Eliza este agresată. Cu toate că nu i se întâmplă nimic extrem de grav, năpădit de teama că fiica lui ar putea eşua la examen şi că diploma de bacalaureat nu va fi trimisă la timp, tatăl fetei începe să acţioneze uitând, totuşi, că în acest mod încalcă toate principiile pe care i le-a insuflat fiicei lui.



Pentru acest lungmetraj, Cristian Mungiu a primit premiul pentru regie la ediţia din 2016 a Festivalului de Film de la Cannes.



La gala NSFC de sâmbătă seară, lungmetrajul regizoarei Greta Gerwig "Lady Bird" a primit premiul pentru cel mai bun film al anului, în timp ce starul peliculei "Get Out" Daniel Kaluuya şi Sally Hawkins, din "The Shape of Water", au primit trofeele pentru interpretare. Willem Dafoe ("The Florida Project") şi Laurie Metcalf ("Lady Bird") au primit premiile pentru cele mai bune roluri secundare.



De asemenea, Gerwig a câştigat premiul pentru cel mai bun regizor şi pe cel pentru cel mai bun scenariu, tot pentru filmul "Lady Bird".



Înfiinţată în 1966, la New York, The National Society of Film Critics (NSFC) este una dintre cele mai prestigioase organizaţii de critici de film din SUA, având aproximativ 60 de membri, jurnalişti de la cele mai mari publicaţii americane. Gala anuală organizată de NSFC este unul dintre evenimentele de vârf din sezonul marilor premii de la Hollywood. Printre filmele premiate recent de asociaţie se numără "Moonlight" (trei premii Oscar în 2017), "Spotlight"(două premii Oscar în 2016), "Goodbye to Language" (marele premiu al juriului la Festivalul de la Cannes) şi "Inside Llewyn Davis" (nominalizat la premiile Oscar şi Globul de Aur).



Regizorul şi scenaristul Cristian Mungiu a câştigat trofeul Palme d'Or de la Cannes în 2007, cu filmul "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile", o dramă despre avorturile ilegale din perioada comunistă a ţării noastre. Cineastul român a revenit pe Croazetă în 2009, cu antologia de scurtmetraje "Amintiri din Epoca de Aur", care a rulat în secţiunea Un Certain Regard. În 2012, filmul "După dealuri", de Cristian Mungiu, a înregistrat o dublă victorie la Cannes: premiul pentru scenariu, obţinut de Mungiu, şi premiul pentru interpretare feminină, acordat ex-aequo actriţelor Cristina Flutur şi Cosmina Stratan.