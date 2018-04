Luni e Luna plina in Scorpion. Echilibrul se modifica. Ce semne sunt afectate cel mai mult?

Aceasta reflectie este punctul culminant al unui proces care a inceput la Luna Noua din Berbec, un proces de trezire sprirituala a celor care accepta dezvoltarea in acest sens. Daca Luna Noua a reprezentat impulsul inceputului, Luna plina din Scorpion aduce raspunsul emotional de care are nevoie sufletul pentru transfromare, aduce dorinta de a renaste.



Desi toate Lunile pline in Scorpion readuc la suprafata dorinta de renastere, aceasta este cu totul speciala, intrucat dorinta este mai puternica decat oricand.



Afla cum afecteaza Luna plina roz fiecare zodie aici.



Se schimba echilibrul



Sunt trei aspecte cosmice care face aceasta Luna plina cu totul speciala. In primul rand, aflata la 9 grade si 38 de minute, in Scorpion, Luna este in opozitie cu Soarele in Taur, iar lumina este in cuadratura cu Nodurile Lunare aflate la 10 grade si 30 de minute de axa Leu-Varsator. In plus, Luna plina face cuadratura cu axa eclipsei totale de Luna din 31 ianuarie.



Cele doua evenimente cosmice (Luna plina in Scorpion si eclipsa totala de Luna) aduc la lumina sentimente contradictorii: dorinta de stabilitate materiala (Taur) si dorinta de securitate emotionala (Scorpion). Acum se schimba echilibrul si balanta inclina fie intr-o parte, fie in alta, marcand inceputul unei noi perioade in viata fiecaruia.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.