Magistraţii europeni condamnă protocoalele secrete încheiate între SRI şi instituţii judiciare din România

Intr-o Rezolutie adoptata in plenara MEDEL de la Bruxelles din data de 24 mai 2018, organizatia indeamna la incetarea atacurilor impotriva Curtii Constitutionale si solicita Presedintelui Romaniei Klaus Iohannis sa denunte public aceste protocoale si totodata, in calitate de presedinte al CSAT, sa se asigure ca “serviciile secrete nu mai intervin in niciun mod in procesul judiciar”.

„Organizaţia magistraţilor europeni MEDEL condamnă cu fermitate încheierea de protocoale secrete între institutile din cadrul autorităţii judecătoreşti şi Serviciul Român de Informaţii, ce subminează statul de drept, democraţia, independenţa sistemului judiciar şi dreptul la un proces echitabil, încălcând astfel drepturile fundamentale ale românilor protejate de Constituţie şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului", se afirmă într-o Rezoluţie adoptată în plenară de la Bruxelles din dată de 24 mai 2018. Prin aceeaşi Rezoluţie, organizaţia îndeamnă la încetarea atacurilor împotriva Curţii Constituţionale şi solicită Preşedintelui României Klaus Iohannis să denunţe public aceste protocoale şi totodată, în calitate de preşedinte al CSAT, să se asigure că serviciile secrete nu mai intervin în niciun mod în procesul judiciar", au informat reprezentanţii Uniunea Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR).

UNJR precizează că rezoluţia menţionată a fost adoptată de MEDEL în urma unei întâlniri avute de conducerea asociaţiei cu Emmanuel Crabit, directorul Drepturi Fundamentale şi Statul de Drept DG – JUST din cadrul Comisiei Europene. În cadrul întâlnirii, reprezentanţii MEDEL i-au înaintat lui Crabit un raport din partea UNJR privind ingerinţa serviciilor de informaţii în justiţia din România

„MEDEL (...) Cere autorităţilor Uniunii Europene să afirme cu fermitate că lupta împotriva corupţiei nu poate fi realizată prin utilizarea de metode nedemocratice de investigare penală, similare celor sovietice; Solicită publicarea tuturor protocoalelor încheiate între instituţiile din cadrul autorităţii judecătoreşti şi serviciile secrete româneşti, astfel încât acestea să poată fi evaluate de către societate, magistraţi şi avocaţi; Cere Preşedintelui României Klaus Iohannis să adopte o poziţie publică fermă în sensul denunţării acestor protocoale şi să ia măsuri concrete, în calitate de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), pentru a se asigura că serviciile secrete nu mai intervin în niciun mod în procesul judiciar; Solicită încetarea atacurilor împotriva Curţii Constituţionale din România, care subminează încrederea într-o instituţie fundamentală ce protejează statul de drept şi drepturile omului", se mai arată în rezoluţia prezentată de reprezentanţii MEDEL la Bruxelles.

MEDEL este o asociaţie profesională a judecătorilor şi procurorilor europeni formată din 22 de asociaţii naţionale din 15 state europene. UNJR este membră a MEDEL din anul 2008.

REZOLUŢIA MEDEL

Rezoluție privind protejarea independenței sistemului judiciar din România împotriva ingerințelor secrete și contrare legii ale serviciilor de informații

Magistrats Européens pour la Démocratie et Les Libertés (MEDEL), întâlnindu-se la Bruxelles, Belgia, pe 24 mai 2018,

Reamintind rezoluțiile anterioare ale MEDEL prin care s-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la “implicarea ilegală a Serviciului Român de Informații (SRI) în justiție” și la faptul că instanțele au devenit “câmp tactic” de operațiuni speciale pentru SRI (25 mai 2015), precum și cu privire la faptul că SRI participă la investigații penale în baza unor “proceduri clasificate și protocoale secrete” cu procurorii (16 mai 2016),

Constatând, cu stupoare, în 2018, că toate instituțiile din cadrul autorității judecătorești (Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară și Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție) au încheiat protocoale secrete cu Serviciul Român de Informații,

Văzând numărul tot mai mare de achitări în cazurile de corupție în care sunt implicate persoane publice românești de rang înalt,

Observând un număr tot mai mare de atacuri publice împotriva Curții Constituționale din România,

Remarcând că autoritățile UE nu vorbesc despre interferența serviciilor secrete românești în sistemul judiciar, in condițiile în care analizează sistemul judiciar românesc strict din punctul de vedere al combaterii corupției,

Adoptă prezenta rezoluție prin care:

1. Condamnă cu fermitate încheierea de protocoale secrete între instituțiile din cadrul autorității judecătorești și Serviciul Român de Informații, ce subminează statul de drept, democrația, independența sistemului judiciar și dreptul la un proces echitabil, încălcând astfel drepturile fundamentale ale românilor protejate de Constituție și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

2. Cere autoritățile Uniunii Europene să afirme cu fermitate că lupta împotriva corupției nu poate fi realizată prin utilizarea de metode nedemocratice de investigare penală, similare celor sovietice.

3. Solicită publicarea tuturor protocoalelor încheiate între instituțiile din cadrul autorității judecătorești și serviciile secrete românești, astfel încât acestea să poată fi evaluate de către societate, magistrați și avocați.

4. Cere Președintelui României Klaus Iohannis să adopte o poziție publică fermă în sensul denunțării acestor protocoale și să ia măsuri concrete, în calitate de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru a se asigura că serviciile secrete nu mai intervin în niciun mod în procesul judiciar.

5. Solicită încetarea atacurilor împotriva Curții Constituționale din România, care subminează încrederea într-o instituție fundamentală ce protejează statul de drept și drepturile omului.

6. Salută decizia actualului Consiliu Superior al Magistraturii de a publica protocolul secret încheiat de Consiliul precedent cu SRI și încurajează Consiliul să ia toate măsurile necesare pentru a clarifica pe deplin modul, metodele și amploarea implicării SRI în procedurile judiciare.

MEDEL va continua să susțină toate acțiunile magistraților români având ca obiect protejarea independenței sistemului judiciar de influența serviciilor secrete și va continua să prezinte această situație fără precedent din România în cadrul discuțiilor cu oficialii Uniunii Europene.