Mama chiar ştie ce-şi doreşte copilul! Intuitiv, spun cercetătorii

Maternitatea este cumva bine „implantata" natural si cat se poate de firesc in creierul unei femei care a devenit mama. Si in corpul acesteia.

Aceasta nevoie de a raspunde imediat la orice nevoie are copilul tau se transforma cumva intr-o nevoie primara de-a ta, atunci cand devii mama. Iar modul in care iti ingrijesti copilul este la fel de profund "intiparit" in ceea ce reprezinti tu, in corpul tau, in mintea ta.

Fascinant, nu-i asa? Daca si marii cercetatori sunt surprinsi de cat de multe poti explica prin stiinta (ma refer la maternitate, sa ne intelegem) si cat de multe totusi nu pot fi explicate. Maternitatea este in mod cert cu mult mai mult decat stiinta.

Cumva femeia care devine mama... stie ce trebuie sa faca pentru copilul ei. Chiar daca, uneori, nu-si da seama ca stie.

"Oare cum sa stiu care antrenament pentru copilul meu este cel mai bun? Oare cum sa-mi invat copilul sa manance mai multe legume? Pentru ca sunt atat de multi experti care spun lucruri atat de diferite? Si tot asa..."

Raspunsul? Iti asculti instinctul. Iti urmezi inima. Intuitiv stii deja care este nevoia puiului tau.

Iata si un pic de stiinta

Atunci cand vorbesti cu copilul tau, stii bine sa folosesti acea voce melodioasa, brusc subtiata sau soptita. Sau cum o fi. Exact cum iti "dicteaza" latura materna din tine.

Cercetatorii au aratat ca felul in care ii vorbim copilului vine cumva din acel instinct (incredibil de inteligent!) care ne ghideaza catre nevoile micutului pentru a-si dezvolta limbajul, pentru a comunica. Iar mimica si gestica noastra are o influenta majora asupra dezvoltarii creierului bebelusului.

Sa te intreb ceva: nu te uimeste felul in care vocea copilului tau (sunetele pe care le scoate, si mai ales plansul), te face sa raspunzi imediat la nevoile lui?

Te face sa fii prima persoana care este acolo langa el. Prima persoana care doreste sa-l ajute/sa-l faca sa se simta bine.

Stiinta a aratat ca atunci cand bebelusul plange se activeaza automat o anumita parte din creierul mamei. De aici si nevoia de a raspunde imediat la nevoile bebelusului, indiferent de cat de obosita este.



