Managerul Spitalului Universitar: Siremobilul găsit într-o magazie, unde a stat nefolosit 4 ani, va fi introdus în circuitul medical

"Vă reamintesc că eu şi directorul medical am găsit acest aparat într-o zonă administrativă a spitalului, era un aparat achiziţionat în luna noiembrie a anului 2014, care a stat într-o cutie fără să fie pus în funcţiune. Acum sunt depuse toate documentele pentru autorizarea la CNCAN (Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare), deci suntem în etapa finală a procesului de autorizare şi în cel mai scurt timp urmează să îl introducem în circuitul medical firesc, din care a lipsit nejustificat în ultimii patru ani. Vestea bună este că descoperirea absolut întâmplătoare a acestui aparat salvează o sumă importantă din bugetul de investiţii pentru anul în curs, deoarece, neştiind că există, a fost inclus încă de anul trecut în planul de achiziţii pentru 2018", a declarat ea.

Managerul a mai precizat că aparatul a fost găsit într-o magazie care trebuia igienizată.

"Eu l-am găsit în anul acesta, în luna mai, cu domnul director medical, într-o zonă administrativă a spitalului, zonă care trebuia supusă unui proces de igienizare. (...) Nu era într-o zonă în spital, era într-o zonă administrativă (...) am găsit în acea magazie o cutie şi am întrebat 'Ce este cu acea cutie?'. (...) Personal am luat legătura cu firma distribuitoare a acelui aparat, am constatat că nu mai există, că a dat faliment şi reprezentanţa firmei respective în România a fost preluată de altcineva şi am solicitat acelei firme, care a preluat distribuţia în România, să vină şi să ne facă o verificare a acelui aparat ca să putem întocmi toate documentele necesare în vederea trimiterii spre avizare CNCAN", a declarat Nica.

Managerul spitalului a mai precizat că angajaţii Departamentul administrativ i-au spus că nu ştiau de existenţa acelui aparat.

"Au fost la Comisia de disciplină cei implicaţi şi au relatat că nu ştiau, şi că aceia care ştiau nu mai sunt astăzi angajaţi ai Spitalului Universitar. (...) Deocamdată, nu (a fost sancţionat nimeni, n.r.) Aşteptăm concluziile Corpului de control şi măsurile pe care dumnealor le dispun", a mai precizat ea.