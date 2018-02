Mănânci cartofi prăjiţi unul câte unul sau mai mulţi deodată? Află ce spune asta despre personalitatea ta

Daca te afli in randul celor care baga in gura mai multi cartofi prajiti deodata este posibil sa fii genul care isi face griji din orice, sustine un expert.

Chef Tushar de la McCain Foods Kitchen a vorbit despre trasaturile de caracter dezvaluie de obiceiurile alimentare.

Cartofi prajiti – Cate unul: Nelinistit, grabit!

„Un cartof pe rand: Persoanei careia nu-i place viteza si care mananca un cartof de rand, indiferent de cat de grabita ar fi, inseamna ca savureaza mancarea. O asemenea tendinta dezvaluie oamenii orientati catre detalii, patrunzatori, buni observatori. Acesti oameni par a avea intotdeauna timp si nu traiesc niciodata in viteza. Totodata, le place sa viseze cu ochii deschisi".

Cartofi prajiti – Mai multi deodata: Agitat, timid!

„Cei care baga mai multi cartofi in gura: Acest obicei poate indica faptul ca persoana in cauza isi face mereu griji. Se spune ca oamenii care isi indeasa in gura mai mult de doi cartofi odata snt hiperactivi din fire. Mereu pe fuga, surexcitati, intotdeauna ocupati. Intotdeauna rad cu voce tare si, oricand pot da din ras in plans. Oamenii din aceasta categorie sunt extrem de emotionali si sunt intotdeauna ingrijorati in legatura cu ce cred ceilalti despre ei".

