Mâncare pentru bebeluşi. Ghidul alimentelor pe grupe de vârstă

Mancare pentru bebelusi. Pana la 6 luni

In primele luni de viata, activitatile bebelusului tau vor fi coordonate de reflexele cu care se naste, dintre care cele legate de hranire sunt reflexul de supt, de cautare a sanului sau a biberonului (sursa de hrana) si de impingere a limbutei pentru a apuca mai bine sfarcul/tetina si pentru a da afara alimentele solide (daca ii dai vreunul). De asemenea, si reflexul faringian ii este foarte sensibil, asa ca va trebui sa ai grija cu asta. Toate acestea iti spun ca puiul tau nu e pregatit inca pentru a mesteca, ci doar pentru alaptare. Asa ca, pana la implinirea varstei de 6 luni, nu e necesar sa ii dai micutului alimente solide sau apa: laptele matern si/sau praf (mai ales daca e fortifiat cu fier) ii vor satisface toate nevoile nutritionale si de hidratare.

Mancare pentru bebelusi. Dupa 6 luni

Incepand cu aceasta varsta, scade reflexul faringian si cel de impingere a limbutei afara, ceea ce inseamna ca e momentul sa faci tranzitia la alimentatia solida, pentru ca puiul tau o poate accepta acum. Incepe cu mancaruri simple – fructe si legume pasate (avocado, banane, pere, mere) – pe care sa i le oferi mai intai pe varful degetului (al tau si mai apoi al lui), dupa care in lingurita (nu mai mult de una odata). Scurge bine tot ce ii fierbi si da-i doar piureuri moi, cat mai diverse si mai gustoase – va fi incantat de varietatea de texturi si de arome! In tot acest timp vei continua sa il alaptezi, iar hrana solida sa i-o oferi o data pe zi, iar apoi sa cresti la 2 mese zilnice. Alte lucruri importante care se petrec dupa varsta de 6 luni: incep sa-i iasa dintisorii si bebelusul reuseste sa stea drept in scaunul lui, asa ca va puteti muta in curand la masa!

Mancare pentru bebelusi. Intre 7 si 9 luni

Lucrurile incep sa devina din ce in ce mai interesante si mai dinamice! Aceasta e perioada cand bebelusul invata sa apuce bucatelele de mancare cu mana, sa-si tina biberonul si sa fie tot mai captivat de obiectele din jurul lui, inclusiv de ce gaseste in farfurioara lui. Va studia cu atentie totul, va explora, se va juca, va pipai, va testa gustul si mirosul mancarii (probabil o va arunca si pe jos, dar nu trebuie sa te superi) – cu alte cuvinte, exact comportamentul unui micut care ia contact mai indeaproape cu lumea inconjuratoare si e fericit sa faca asta. Experimenteaza si tu totul impreuna cu el si lasa-l sa invete prin joaca. Vei fi foarte mandra sa-l vezi cum isi intinde manutele dupa un lucru sau altul, cum incepe sa rontaie alimente mai moi si cum incepe sa bea din canuta lui.

