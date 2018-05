Manda: Am avut o discuţie cu ministrul de Externe, pe care l-am rugat să ne sprijine privind invitarea lui Maior la Comisia SRI

“În cursul zilei de azi (marţi – n.r.) am avut o discuţie cu domnul ministru de Externe, în care l-am rugat să ne sprijine - noi am trimis şi adresă oficială şi am vrut să vedem care este stadiul acelei adrese oficiale - privind invitarea domnului Maior la Comisia de control a activităţii SRI. Ne-a spus că audierea precedentă a coincis o dată cu concediul domnului Maior şi cea de-a doua a coincis cu venirea în ţară a domnului Maior pe nişte chestiuni care vizau Ministerul de Externe, şi că se pune problema în acest moment cine suportă costurile de deplasare a domnului Maior”, a spus Claudiu Manda.



George Maior a fost audiat pe data de 27 februarie în Comisia SRI şi atunci afirma că s-a stabilit că va răspunde cu "bună credinţă" la orice problemă suplimentară.

Citeşte şi: Claudiu Manda: Un fost procuror DNA ne-a povestit cum SRI sugera percheziţii