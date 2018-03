Manda: Coldea nici n-a confirmat, nici n-a infirmat prezenţa sa la Gabriel Oprea, în noaptea alegerilor din 2009

Manda a susţinut că în cadrul audierilor au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile CSAT cu privire la SRI, mandatele de siguranţă naţională şi despre relaţia lui Coldea şi a SRI cu partidele politice, cu Guvernul, cu DIICOT şi cu Alina Bica.

Întrebat dacă Florian Coldea a fost confirmat că a fost acasă la Gabriel Oprea în noaptea alegerilor prezidenţiale din 2009, Manda a spus: ”Acest aspect a fost atins tangenţial în contextul în care nu mai ştiu de unde a derivat discuţia. Surprinzător, a spus că nu confirmă, nu infirmă dacă a fost la domnul Oprea acasă. (...) A fost un element pe care noi îl aveam în momentul respectiv în atenţia comisiei. A fost o abordare tangenţială asupra subiectului. A avut un astfel de răspuns şi nu am continuat discuţiile în acest sens foarte mult".

De asemenea, Manda a spus că s-a discutat şi dacă există un protocol între SRI şi Parchetul General, Coldea spunând şi în acest caz că nici nu confirmă, nici nu infirmă, conform News.ro.

Claudiu Manda a mai spus au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile CSAT cu privire la SRI, mandatele de siguranţă naţională şi despre relaţia lui Coldea şi a SRI cu partidele politice, iar Florian Coldea şi-a exprimat "toată disponibiliatea" să vină la o altă audiere.

"(...) Şi-a exprimat toată disponibilitatea să vină la o întâlnire următoare fără niciun fel de rezervă şi urmează să stabilim în perioada următoare când va fi întâlnirea cu domnul Coldea. Am discutat despre cum funcţiona SRI, despre relaţia domniei sale cu domnul gerioge Maior, relaţia cu structurile centrale şi structurile judeţene. Am discutat despre deciziile CSAT care vizau activitatea SRI. Am discutat despre protocoale cu referire la protocolul cu Parchetul de pe lângă ICCJ. Am discutat despre mandatele de securitate naţională, am discutat despre ce înseamnă judecători şi procurori anume desemnaţi pe mandatele de securitate naţională şi am mai discutat despre relaţia SRI şi a domniei sale cu partidele politice şi cu Guvernul, cu DIICOT şi cu doamna Bica. Am atins şi subiectul legat de ANAF şi relaţia SRI-ANAF. Am înţeles ce înseamnă mandatele de securitate naţională care vizează nu infracţiuni, ci riscuri şio ameninţări, posibilitatea de a culege date şi informaţii”, a mai susţinut senatorul PSD.

Potrivit lui Manda, Coldea a fost întrebat şi dacă a pus umărul la construcţia unui partid politic şi a spus că nu.

"Despre relaţia cu doamna Bica şi DIICOT ne-a rugat să înţelegem că discutăm despre unele dosare care se află în instanţă şi nu doreşte să dezvolte unele subiecte. A confirmat că din partea SRI, a domniei sale şi a domnului Maior a fost o discuţie cu preşedintele României la iniţiativa SRI, a spus că a fost o chestiune proactivă la care a informat preşedintele României la vremea respectivă care ar fi motivele pentru care nu ar trebui să fie doamna Bica acceptată la DIICOT”, a adăugat Claudiu Manda.

Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a declarat, marţi, la finalul audierilor din Comisia de control parlamentar al activităţii SRI, care au durat aproximativ opt ore, că a oferit "răspunsuri proactive" la toate întrebările şi că şi-a rezervat dreptul de a reveni la comisie cu noi detalii. El a spus că s-a discutat "şi despre sintagmele cu care astăzi este redefinit statul de către unele voci" şi că nu înţelege această sintagmă, ci se poate referi doar la "statul vertical", pe care l-a "servit puternic în slujba României". Florian Coldea a mai susţinut că înţelege "atracţia pentru mister şi poveşti cu spioni", însă "aceste demersuri, care merg dincolo de lupta politică, riscă să se transforme în vânătoare de vrajitoare, care afectează instituţiile fundamentale ale statului".