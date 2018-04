Mantra săptămânii 10-15 aprilie 2018 în funcţie de zodie! Afirmaţii pozitive pentru fiecare zodie

Dar cum ne influenteaza aceste aspecte de sextil?

Aceasta saptamana ne da ocazia sa ne bucuram de afectiune si fantezie, de creativitate si de determinarea de a merge mai departe cu forta si tenacitate. Dar ce se intampla daca mergem prea departe pentru ce ne dorim? Atat timp cat ce vrei este ce vor si altii, vei ajunge cu siguranta acolo. Insa daca ceea ce vrei tu este in opozitie cu ce vrea lumea, poti intalni ostilitate. Iar o miscare prea departe – desi in teorie o vrem – poate insemna si iesirea din zona de confort. Unii sunt pregatiti pentru asa ceva, altii nu.

Desi stim in teorie acest lucru, totusi atunci cand vrem ceva cu adevarat se pare ca uitam despre acest mare adevar. Aceasta saptamana ne testeaza puterea interioara. Da, poti obtine tot ceea ce vrei iar astrele te sustin, dar este posibil sa fie nevoie sa platesti un pret. Cat de departe este „prea departe"? Aceasta este intrebarea pe care sa ti-o pui acum.

In acest context special astral, fiecare persoana are nevoie de imputernicire ca sa avanseze cu succes si sa faca fata perioadei. De foarte mare folos iti este sa ai alaturi o mantra, un mesaj cu afirmatie pozitiva pe care sa o repeti de minim 30 ori pe zi in saptamana curenta (de 3 ori pe zi in portii a cate 10 repetitii), cu voce tare, cu simtire si emotie, pana simti ca a intrat adanc in celulele tale, deci si in subconstient.

Iata mantra saptamanii pentru fiecare zodie in parte. Daca a iesit aceasta mantra pentru tine, inseamna ca Universul iti transmite un mesaj de care ai nevoie.

Sa iti fie de folos!

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Contribui la crearea unei lumi in care este sanatos sa ne iubim unii pe altii

Mesajul: De fiecare data cand meditez sau fac o vizualizare pentru vindecare, ma conectez cu oameni de pe intreaga planeta care fac acelasi lucru.

De cele mai multe ori, viata ta nu este despre tine. O fapta a ta, aparent neinsemnata, poate insemna vindecarea sau salvarea cuiva din partea opusa a lumii si nici nu vei sti vreodata asta. Prea des ne concentram doar pe interesele noastre personale si uitam ca suntem ca niste pesti intr-un acvariu cu apa. Daca apa in care inotam este limpede si curata, si noua ne va fi bine. Dar apa ajunge curata daca fiecare dintre noi trimite emotii, energii si ganduri de iubire spre toti oamenii si spre intreaga planeta care ne sustine. Fa acest lucru in fiecare zi cateva minute. Te vei simti bine si vei culege roade in viata ta.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este: Accept toate partile din mine.

Mesajul: Privesc in oglinda si spun "Ma iubesc si ma accept exact asa cum sunt".

Fii atent la capcana neacceptarii de sine. Poti sa ai zeci de calitati si un singur "defect" – desi nu exista defecte – mintea se va concentra doar pe acela si iti va submina starea de bine din cauza vocii interioare, a asprului judecator care esti tot tu pentru tine care incearca sa te convinga ca inca nu esti acolo unde ar trebui sa fii, ca inca sunt lucruri de indreptat la tine, inca nu esti destul de bun. Mare greseala. Cum auzi sau simti aceasta voce, cauta-ti minim 3 calitati pe care le ai, pretuieste-te pentru ele si extinde aceasta stare si emotie de pretuire catre restul trupului tau. Celulele iti vor multumi.

