MANTRA săptămânii 12-18 NOIEMBRIE 2018 pentru fiecare ZODIE. Iată NOUA AFIRMAŢIE POZITIVĂ de care ai nevoie

Ca mantra sa isi faca efectul in viata noastra, este necesar sa o repetam cu voce tare de mai multe ori pe zi si sa simtim emotia pozitiva aferenta lui. Astfel, mantra contribuie la schimbarea gandurilor vechi ce ne stapanesc si ne dau stari emotionale negative. In momentul in care ne schimbam vibratia activa, ridicand gandul si emotia la o vibratie superioara, atunci intram in aliniere cu vibratia ridicata a Universului. Rezultatul ? Lucrurile in viata noastra se aliniaza frumos, apar sincronicitati, oportunitati, noroc, belsug, sanatate.

Vezi ce mantra iti este destinata pentru zodia ta in aceasta saptamana!

Citeste-ti mantra zilnic, stai in liniste 2 minute, repet-o in minte ca si cum meditezi. O poti scrie pe un bilet si lipi langa computer sau la baie sau la frigider pe durata saptamanii. Acest ritual saptamanal ajuta la reducerea stresului inutil din viata, reamintindu-ti sa mentii lucrurile simple, fara drama, sa cauti motive de stare de bine chiar si din cele mai simple lucruri, fara a lua nimic la modul personal, ramanand integru in ceea ce spui sau faci, in pace si claritate.

Daca vrei sa iti schimbi viata in bine, foloseste zilnic puterea mantrelor.

Cuvintele au putere creatoare uimitoare. Sa fim atenti ce scoatem pe gura!

Cu ganduri negative, e imposibil de ajuns la bine! De aceea, ne asiguram ca lucram sa ne schimbam destinatiile negative din minte cu unele noi, pozitive.

Daca ai primit aceasta mantra acum, inseamna ca Universul iti transmite un mesaj de care ai nevoie.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: EU RENUNT LA AUTOCRITICA SI LA AUTOINVINOVATIRE

Atunci cand esti impecabil in tot ceea ce spui si gandesti, tu iti asumi responsabilitatea pentru actiunile tale, dar nu trebuie sa te judeci sau sa te invinovatesti pentru nimic. Este un gest de respect si iubire de sine.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este: EU INVAT SA PUN INTREBARI

Pentru linistea mea sufleteasca si pacea mintii, este intotdeauna de preferat sa pun intrebari decat sa fac presupuneri. Eu imi cultiv curajul de a pune intrebari pana cand totul imi este clar. Ascultand raspunsurile la intrebarile mele, nu mai trebuie sa fac presupuneri inutile datatoare de stres, pentru ca ajung sa cunosc adevarul asa cum e el.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este: EU CER CEEA CE IMI DORESC

Eu imi gasesc curajul de a cere ceea ce doreste inima mea. Ceilalti au dreptul sa imi raspunda afirmativ sau negativ. Dar eu am intotdeauna dreptul de a cere. In mod similar, fiecare om are dreptul de a-mi cere ceea ce isi doreste, iar eu am dreptul de a-i raspunde afirmativ sau negativ. Iar acest proces de comunicare se desfasoara fara emotii, frici de respingere sau drame. Asa simt pace si claritate.



