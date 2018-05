MANTRA saptamanii 14-20 mai 2018 in functie de zodie. Vei sti exact de ce ai primit aceasta mantra acum

Iata mantra saptamanii 14-20 mai 2018 in functie de zodie, benefica si utila pentru a putea trai mai usor, cu claritate si cu cat mai putine stari negative, mai ales in aceasta saptamana cu totul aparte in care sunt in acelasi timp evenimente astrale de calibru: Luna noua in Taur, Uranus se muta in Taur prima data din 1942 si sta pana in 2026, incepe si zodia Gemeni si Venus intra in Rac.



Ori de cate ori o planeta cu miscare asa de lenta precum Uranus isi schimba semnul, creaza un efect de netrecut cu vederea ce este simtit in intregul Cosmos si aduce o noua energie pentru fiecare.



In timp ce Uranus este numai despre schimbare, crestere si trezire, Taurul este in intregime numai despre siguranta, securitate, stabilitate, consistenta. Uranus tanjeste dupa schimbare in timp ce Taurul tanjeste ca lucrurile sa ramana la fel si pe loc. Fiecare se lupta cu forta sa isi impuna vointa atunci cand se intalnesc, dar pe durata parteneriatului lor de 8 ani trebuie sa ajunga la un consens.



Uranus nu este niciodata satisfacut, niciodata asezat si linistit. Multi dintre noi nici nu stiu cum se simte actiunea lui Uranus in Taur pentru ca ultima oara cand a fost aici erau anii 1930-1940, perioada asociata in istorie cu mari framantari, revolutii, crize si schimbari financiare majore si socante, ce au schimbat fata omenirii referitor la bani si nu numai.



Ce va aduce, vom vedea la fiecare.



Mantra saptamanii pentru fiecare zodie iti transmite un mesaj ce te va ajuta foarte mult daca o repeti zilnic. Daca vrei sa iti schimbi viata in bine, foloseste zilnic puterea mantrelor. Vei sti exact de ce ai primit aceasta mantra acum.



Iata mantra saptamanii pentru fiecare zodie in parte. Daca a iesit aceasta mantra pentru tine, inseamna ca Universul iti transmite un mesaj de care ai nevoie.



Sa iti fie de folos!

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Mantra saptamanii este: Eu renunt la autocritica si la autoinvinovatire



Atunci cand sunt impecabil, eu imi asum responsabilitatea pentru actiunile mele, dar nu trebuie sa ma judec sau sa ma invinovatesc pentru nimic. Aceasta este o dovada de iubire si de respect de sine, sa ma accept exact asa cum sunt, un om aflat intr-un proces de crestere si experimentare aici pe Pamant.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Mantra saptamanii este: Eu imi pun in aplicare ideile



A face intotdeauna tot ce imi sta in putere inseamna a actiona. Indiferent cate idei bune imi trec prin cap, atat timp cat nu le pun in aplicare nu ma voi bucura de manifestarea lor, de rezultate si de vreo rasplata.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Mantra saptamanii este: Imi imbratisez libertatea.



Atunci cand nu iau nimic la modul personal, eu ajung sa ma bucur de o libertate fantastica. Nimeni si nimic nu ma mai poate afecta, indiferent cat de puternic pare din afara. Iar daca traiesc fara teama dar plin de iubire, ma voi simti impacat cu viata mea.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.