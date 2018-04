MANTRA săptămânii 17-22 aprilie 2018 în funcţie de zodie. Afirmaţii pozitive pentru fiecare

Cele sase mari evenimente astrale din aceasta saptamana sunt : Mercur revine in miscare directa dupa ce trei saptamani a fost retrograd si a generat tot felul de intarzieri, amanari, piedici si blocaje in dealuri, contracte, comunicare; Luna noua din Berbec, in conjunctie cu Uranus care aduce un nou inceput si noi sperante pline de surprize placute; zodia Taurului care incepe din 20 aprilie; Saturn intra in miscare retrograda pentru 5 luni si ne ofera ocazia sa ne uitam la proiectele din trecut si ce nu a fost bine sa poata fi acum indreptat; Pluto intra in retrograd si trebuie sa ne lasam dusi de valul schimbarii, altfel putem fi prinsi de anxietate si panica inutila.

Iata mantra saptamanii pentru fiecare zodie in parte. Daca a iesit aceasta mantra pentru tine, inseamna ca Universul iti transmite un mesaj de care ai nevoie.

Sa iti fie de folos!

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Nu fa exces de zel

Fa intotdeauna tot ce iti sta in puteri dar nu fa exces de zel! Atunci cand faci exces de zel, tu iti secatuiesti corpul de energie si astfel actionezi impotriva interesului personal, caci iti va lua mai mult timp sa iti indeplinesti scopul.

Suntem conditionati inca de mici sa credem ca facand mai mult suntem mai valorosi, deci mai iubiti, mai acceptati, mai laudati sau sustinuti. Asa invatam sa punem presiune pe noi. Mintea stapaneste repede mecanismul de a pune forta pe corpul fizic sa faca, sa duca si sa nu isi asculte de limite sau de cand trebuie sa isi dozeze efortul. Consecintele sunt de cele mai multe ori neplacute. Un corp fizic cu rezervele de energie scazute da semne, de la dureri de cap pana la accidente. Ai primit acest mesaj pentru ca o situatie din viata ta are nevoie de el.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este: Transforma-ti viata!

Mesajul: Atunci cand refuzi sa iei lucrurile la modul personal, tu eviti multe suparari inutile. Sentimentele tale de manie, de invidie, chiar si cele de tristete vor disparea pur si simplu daca nu iei nimic la modul personal.

Una din cele mai eliberatoare intelegeri ale vietii este ca orice face sau spune cineva in relatie cu tine nu este despre tine ci despre ei. Daca nu iei nimic personal, vei avea intelegere si empatie pentru cineva care face sau spune ceva negativ chiar daca, aparent, este impotriva ta, pentru ca devine evident ca acel om da in exterior din ceea ce are in interior. Deci de ce sa te mai enervezi, infurii sau deprimi?

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este: Fa tot ce iti sta in putere pentru ca asa iti doresti

Tu faci tot ce iti sta in putere atunci cand te bucuri de actiune si cand actionezi intr-o maniera care nu va avea niciodata repercursiuni negative asupra ta. Fa tot ce iti sta in putere pentru ca asa iti doresti tu, nu pentru ca trebuie sa o faci, nu pentru ca incerci sa faci pe plac celor care te judeca si nu pentru ca trebuie sa placi celorlalti oameni.

Elibereaza-te de tirania lui TREBUIE. Nu. Chiar nu trebuie nimic. Viata este un lung sir de alegeri pe care le faci pentru ca asa simti, cu scopul de a aduna cat mai multe momente de stare de bine si bucurie.

