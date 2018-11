MANTRA săptămânii 19-25 NOIEMBRIE 2018 pentru fiecare ZODIE. Iată NOUA AFIRMAŢIE POZITIVĂ de care ai nevoie

Ca mantra sa isi faca efectul in viata noastra, este necesar sa o repetam cu voce tare de mai multe ori pe zi si sa simtim emotia pozitiva aferenta lui. Astfel, mantra contribuie la schimbarea gandurilor vechi ce ne stapanesc si ne dau stari emotionale negative. In momentul in care ne schimbam vibratia activa, ridicand gandul si emotia la o vibratie superioara, atunci intram in aliniere cu vibratia ridicata a Universului. Rezultatul ? Lucrurile in viata noastra se aliniaza frumos, apar sincronicitati, oportunitati, noroc, belsug, sanatate.

Vezi ce mantra iti este destinata pentru zodia ta in aceasta saptamana!

Citeste-ti mantra zilnic, stai in liniste 2 minute, repet-o in minte ca si cum meditezi. O poti scrie pe un bilet si lipi langa computer sau la baie sau la frigider pe durata saptamanii. Acest ritual saptamanal ajuta la reducerea stresului inutil din viata, reamintindu-ti sa mentii lucrurile simple, fara drama, sa cauti motive de stare de bine chiar si din cele mai simple lucruri, fara a lua nimic la modul personal, ramanand integru in ceea ce spui sau faci, in pace si claritate.

Daca vrei sa iti schimbi viata in bine, foloseste zilnic puterea mantrelor.

Cuvintele au putere creatoare uimitoare. Sa fim atenti ce scoatem pe gura!

Cu ganduri negative, e imposibil de ajuns la bine! De aceea, ne asiguram ca lucram sa ne schimbam destinatiile negative din minte cu unele noi, pozitive.

Daca ai primit aceasta mantra acum, inseamna ca Universul iti transmite un mesaj de care ai nevoie.

In fiecare marti gasesti pe Sfatulparintilor.ro Mantra zodiei tale! Te asteptam si saptamana viitoare!

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este : EU IMI PUN IN APLICARE IDEILE

A face intotdeauna tot ceea ce imi sta in puteri inseamna a actiona. Indiferent cate idei bune imi trec prin minte, atat timp cat nu le pun in aplicare, nu ma voi bucura de manifestarea lor, de rezultate si deci de vreo rasplata.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este : EU IMBRATISEZ LIBERTATEA

Atunci cand nu iau nimic la modul personal, eu ajung sa ma bucur de o libertate fantastica. Nimeni si nimic nu ma mai poate afecta, indiferent cat de puternic pare din afara. Daca traiesc fara teama si plin de iubire, ma voi simti impacat cu viata mea.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este : EU ABANDONEZ TRECUTUL SI MA DETASEZ DE EL

Daca viata te-a privat de ceva, renunta sa te mai cramponezi de lucrul respectiv. Atunci cand te abandonezi si te detasezi de trecut, tu iti acorzi permisiunea de a fi plenar viu in momentul prezent. Detasarea de trecut iti permite sa te bucuri de visul pe care il experimentezi acum.

