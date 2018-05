MANTRA săptămânii 21-27 mai 2018 în funcţie de zodie. Vei şti exact de ce ai primit această mantră acum

Din punct de vedere astrologic, suntem sub imperiul unor noi energii de alta factura fata de cele de saptamana trecuta cu Uranus mutat in Taur pana in 2026 dupa 84 ani si cu Luna noua. Acum, energia iubirii, familiei si prieteniei adusa timp de 3 saptamani de mutarea senzualei Venus in Rac se impleteste cu intrarea tuturor in zodia Gemeni o data cu miscarea Soarelui in Gemeni din 21 iunie. Viata in Gemeni activeaza aspectul caracteristic de Gemeni din noi toti, anume deschiderea in fata noilor oportunitati ale vietii, privit si trait viata cu bucuria si curiozitatea de copil, socializare suplimentara si usurinta de a apartine si interactiona lejer in mai multe grupuri sociale.

Incepe sa iti citesti mantra incepand de luni dimineata, stai in liniste 2 minute, repet-o in minte ca si cum meditezi. O poti scrie pe un bilet si lipi langa computer sau la baie sau la frigider pe durata saptamanii. Acest ritual saptamanal ajuta la reducerea stresului inutil din viata, reamintindu-ti sa mentii lucrurile simple, fara drama, fara a lua nimic la modul personal, ramanand integru in ceea ce spui sau faci, in pace si claritate.

Daca vrei sa iti schimbi viata in bine, foloseste zilnic puterea mantrelor. Vei sti exact de ce ai primit aceasta mantra acum.

Sa iti fie de folos!

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Eu sunt la carma vietii mele

Foloseste-ti frustrarile si provocarile ca sa te motivezi in loc sa te enervezi. Tu esti in control cu privire la cum arata viata ta. Tu esti cel ce alegi in fiecare clipa intre bine si rau, intre iubire si frica, intre a te supara sau a ierta, intre a stagna sau a evolua.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este: Eu sunt convins ca sunt in stare

Este imposibil sa realizezi ceea ce deja gandesti ca nu poti face, chiar si doar putin. Fii atent sa nu devii prizonierul propriilor tale supozitii. Fii prezent ca sa iti vezi sabotorii, acele mici voci din cap care decid ele ca nu poti, ca nu esti in stare, ca nu esti suficient. Daca iti poti vizualiza o dorinta implinita, este semnul clar ca o poti implini. Si atunci, de ce te impiedici tu pe tine?

